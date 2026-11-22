Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google.

Έξι ματς είχε η δράση στο ΝΒΑ, με τους Πρωταθλητές Νικς να νικούν... at the buzzer. Ρεκόρ για τον Ουεμπανιάμα, που έβαλε πενηντάρα με 18 ριμπαουντ!

Τι κι αν δεν κάνει καλή χρονιά φέτος; Ο Μίκαλ Μπρίτζες ήταν εκεί την στιγμή που έπρεπε και «ξελάσπωσε» με τρίποντο τους Νικς απέναντι στους Μπλέιζερς (97-96).

Οι Κινγκς πήραν την πρώτη τους (!) εντός έδρας νίκη για φέτος απέναντι στους Σέλτικς (97-96), ενώ ο Ουεμπανιάμα έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ που καταγράφει 50 πόντους με 5 τρίποντα και 5 μπλοκ!

Τα αποτελέσματα της βραδιάς:

Σίξερς - Μπακς 132-129

Νικς - Μπλέιζερς 97-96

Μάβερικς - Κλίπερς 110-100

Σπερς - Πέλικανς 114-91

Τίμπεργουλβς - Γκρίζλις 104-95

Κινγκς - Σέλτικς 97-96