Τι κι αν δεν κάνει καλή χρονιά φέτος; Ο Μίκαλ Μπρίτζες ήταν εκεί την στιγμή που έπρεπε και «ξελάσπωσε» με τρίποντο τους Νικς απέναντι στους Μπλέιζερς (97-96).
Οι Κινγκς πήραν την πρώτη τους (!) εντός έδρας νίκη για φέτος απέναντι στους Σέλτικς (97-96), ενώ ο Ουεμπανιάμα έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ που καταγράφει 50 πόντους με 5 τρίποντα και 5 μπλοκ!
Τα αποτελέσματα της βραδιάς:
Σίξερς - Μπακς 132-129
Νικς - Μπλέιζερς 97-96
Μάβερικς - Κλίπερς 110-100
Σπερς - Πέλικανς 114-91
Τίμπεργουλβς - Γκρίζλις 104-95
Κινγκς - Σέλτικς 97-96