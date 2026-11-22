Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε μετά την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου, την ώρα που ένας από τους παίκτες κατευθυνόταν προς τα αποδυτήρια.
Τότε, ο 61χρονος, ο οποίος παρακολουθούσε την αναμέτρηση, εκτόξευσε προς το μέρος του ένα πλαστικό μπουκάλι με νερό. Ωστόσο, το αντικείμενο δεν πέτυχε τον παίκτη και κατέληξε εκτός αγωνιστικού χώρου.
Ο άνδρας συνελήφθη για παράβαση της νομοθεσίας περί αθλητισμού και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.
Πηγή: protothema.gr