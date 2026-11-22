Η προετοιμασία της Κόμο για την αναμέτρηση με την ΑΕΚ στο Champions League δεν εξελίσσεται χωρίς απρόοπτα, καθώς ο Μαξάνς Κακερέ αντιμετωπίζει ενοχλήσεις που ενδέχεται να τον αφήσουν εκτός από το προσεχές παιχνίδι.

Η Ένωση ετοιμάζεται για την εκτός έδρας δοκιμασία στην Ιταλία, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League Phase, με τους γηπεδούχους να καλούνται να διαχειριστούν ένα ζήτημα που προέκυψε μετά την τελευταία τους αγωνιστική υποχρέωση.

Ο Σεσκ Φάμπρεγκας, μετά τη νίκη της Κόμο με 2-0 επί της Κάλιαρι για τη Serie A, γνωστοποίησε πως ο Γάλλος μέσος αισθάνεται ενοχλήσεις, με αποτέλεσμα να μην βρίσκεται στη διάθεση της ομάδας στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Παρότι αρχικά δεν υπήρχε ιδιαίτερη ανησυχία για την κατάστασή του, οι εξετάσεις που ακολούθησαν έδειξαν ένα μικρό πρόβλημα, το οποίο πλέον θέτει σε αμφιβολία τη συμμετοχή του απέναντι στην ΑΕΚ.

Ο Κακερέ, που βρίσκεται στα 26 του χρόνια, αποτελεί σημαντικό κομμάτι της μεσαίας γραμμής της ιταλικής ομάδας. Τη φετινή σεζόν έχει καταγράψει 12 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας παράλληλα μοιράσει δύο ασίστ, γεγονός που καθιστά πιθανή απουσία του ένα επιπλέον ζήτημα για τον Φάμπρεγκας.

Ο προπονητής της Κόμο εξήγησε πως αρχικά το πρόβλημα δεν έδειχνε να είναι κάτι σοβαρό, ωστόσο ο περαιτέρω έλεγχος αποκάλυψε μια μικρή ενόχληση, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην προλάβει το ευρωπαϊκό ραντεβού με την Ένωση.