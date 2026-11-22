Ο Νικ Καλάθης συνεχίζει στα 37 του να παραδίδει μαθήματα μπάσκετ, με τον Αντρέα Τρινκιέρι να γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα την αξία ενός παίκτη που, όπως το καλό κρασί, γίνεται ολοένα και πιο απολαυστικός με το πέρασμα του χρόνου.

Οι Ιταλοί έχουν μια ιδιαίτερη σχέση με το καλό κρασί. Ξέρουν να το διαλέγουν, να το αφήνουν να ωριμάσει και, κυρίως, να αναγνωρίζουν την αξία του όταν έρχεται η κατάλληλη στιγμή να το απολαύσουν. Ο Αντρέα Τρινκιέρι, γνήσιος εκπρόσωπος της ιταλικής μπασκετικής σχολής, φαίνεται πως έχει αναπτύξει το ίδιο εκλεπτυσμένο γούστο και στο παρκέ.

Στη δική του κάβα, άλλωστε, υπάρχει μια σπάνια σοδειά του 1989. Ονομάζεται Νικ Καλάθης και, στα 37 του χρόνια, εξακολουθεί να αποδεικνύει πως ορισμένες αξίες όχι μόνο αντέχουν στον χρόνο, αλλά γίνονται ολοένα και πιο πολύτιμες.

Το βράδυ του Σαββάτου (21/11), στο κατάμεστο Παλατάκι, ο πολύπειρος γκαρντ πρόσφερε ακόμη μία παράσταση υψηλού επιπέδου. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε του Άρη με το εμφατικό 99-77, διατήρησε το αήττητό του στο πρωτάθλημα με οκτώ νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις και ο Καλάθης φρόντισε να βάλει τη δική του υπογραφή σε μία από τις πιο ξεχωριστές βραδιές της φετινής σεζόν.

In vino veritas: Η αλήθεια βρίσκεται στον Καλάθη

Δώδεκα πόντοι, οκτώ ριμπάουντ, οκτώ ασίστ, τέσσερα εύστοχα τρίποντα σε έξι προσπάθειες, ένα κλέψιμο και μόλις ένα λάθος σε σχεδόν 33 λεπτά συμμετοχής. Μία ανάσα από το triple-double, με ποσοστό 66,7% πίσω από τη γραμμή των 6,75 μέτρων. Αριθμοί που αποτυπώνουν την πληθωρική του παρουσία, αλλά δύσκολα μπορούν να περιγράψουν όλα όσα προσφέρει στο παιχνίδι του Δικεφάλου.

Γιατί η πραγματική αξία του Καλάθη δεν βρίσκεται αποκλειστικά στη στατιστική. Βρίσκεται στον τρόπο που διαβάζει κάθε φάση, στην ικανότητά του να ελέγχει τον ρυθμό, να βλέπει μια πάσα πριν ακόμη δημιουργηθεί ο χώρος και να κάνει τους συμπαίκτες του καλύτερους.

Απέναντι στον Άρη, μάλιστα, φρόντισε να υπενθυμίσει πως, πέρα από ένας εκ των κορυφαίων δημιουργών του ευρωπαϊκού μπάσκετ, μπορεί να μετατραπεί και σε εκτελεστή. Τα τέσσερα τρίποντά του, με αποκορύφωμα εκείνο με ταμπλό στην εκπνοή της τρίτης περιόδου, ξεσήκωσαν το Παλατάκι και πρόσθεσαν ακόμη μία πινελιά σε μια γεμάτη εμφάνιση.

Η κλάση δεν μετριέται με πόντους

Αν υπάρχει κάτι που χαρακτηρίζει τη φετινή παρουσία του Καλάθη στον ΠΑΟΚ, είναι πως δεν χρειάζεται να σκοράρει για να κυριαρχήσει.

Στις επτά ευρωπαϊκές του συμμετοχές μετρά 6,7 πόντους, 4,3 ριμπάουντ και 6,7 ασίστ κατά μέσο όρο, αγωνιζόμενος για περίπου 22 λεπτά. Με συνολικά 47 ασίστ βρίσκεται στην τρίτη θέση του EuroCup στη συγκεκριμένη στατιστική κατηγορία με βάση τον μέσο όρο, ενώ έχει καταγράψει 30 ριμπάουντ.

Ακόμη πιο χαρακτηριστικό είναι πως οι 47 τελικές του πάσες αντιστοιχούν σε σχεδόν επτά ανά αγώνα, με τον Καλάθη να δημιουργεί σταθερά ευκαιρίες για τους συμπαίκτες του, ακόμη και σε βραδιές που ο ίδιος δεν αναζητά το σκοράρισμα.

Απέναντι στη Ρόμα μοίρασε εννέα ασίστ, στη Μπάλκαν οκτώ, ενώ στο ελληνικό πρωτάθλημα κατέγραψε δέκα τελικές πάσες απέναντι στην Καρδίτσα, φτάνοντας σε διψήφιο αριθμό ασίστ.

Στις έξι πρώτες καταγεγραμμένες συμμετοχές του στην GBL είχε 6,5 πόντους, 5,3 ασίστ και 4,3 ριμπάουντ κατά μέσο όρο, πριν προσθέσει ακόμη μία πληθωρική εμφάνιση απέναντι στον Άρη.

Διαφορετικές αναμετρήσεις, διαφορετικές συνθήκες, αλλά με έναν κοινό παρονομαστή: την ικανότητά του να βάζει τη δική του σφραγίδα στην επιθετική λειτουργία της ομάδας.

Και ίσως αυτό να είναι το μεγαλύτερο παράσημο για έναν παίκτη που έχει διανύσει τόσα χιλιόμετρα στα ευρωπαϊκά παρκέ. Ότι ακόμη και σήμερα μπορεί να καθορίζει τις ισορροπίες ενός αγώνα, χωρίς να χρειάζεται να είναι εκείνος που θα πάρει τις περισσότερες προσπάθειες.

Ο Ιταλός ξέρει να εκτιμά μια καλή σοδειά

Ο Αντρέα Τρινκιέρι έχει χτίσει έναν ΠΑΟΚ με ξεκάθαρους ρόλους, απαιτήσεις και υψηλές φιλοδοξίες. Σε αυτό το σύνολο, ο Καλάθης αποτελεί κάτι πολύ περισσότερο από έναν έμπειρο πόιντ γκαρντ.

Είναι ο παίκτης που μπορεί να μεταφέρει τη σκέψη του προπονητή στο παρκέ. Να αναγνωρίσει πότε χρειάζεται να τρέξει η ομάδα και πότε να χαμηλώσει ο ρυθμός, πότε να αναζητήσει τον ελεύθερο συμπαίκτη και πότε να πάρει ο ίδιος την ευθύνη.

Ο Τρινκιέρι γνωρίζει πως η εμπειρία δεν αγοράζεται και η μπασκετική ευφυΐα δεν διδάσκεται εύκολα. Και ο Καλάθης διαθέτει και τα δύο σε αφθονία.

Δεν είναι τυχαίο ότι σε μια ομάδα με παίκτες που μπορούν να προσφέρουν σκορ, αθλητικότητα και ενέργεια, η παρουσία του 37χρονου γκαρντ αποκτά ξεχωριστή σημασία. Είναι εκείνος που μπορεί να ενώσει τα κομμάτια, να βάλει τάξη όταν το παιχνίδι γίνεται άναρχο και να δώσει στους υπόλοιπους την ασφάλεια ότι υπάρχει κάποιος που ξέρει ακριβώς τι πρέπει να γίνει.

Salute, Nick!

Στα 37 του, ο Νικ Καλάθης δεν έχει καμία διάθεση να αφήσει τον χρόνο να του χαλάσει το παιχνίδι. Αντιθέτως, συνεχίζει να μοιράζει ασίστ, να εκτελεί όταν χρειάζεται και να υπενθυμίζει πως η κλάση δεν κοιτάζει ημερολόγιο.

Και ο Αντρέα Τρινκιέρι; Ως γνήσιος Ιταλός, ξέρει πολύ καλά πως ορισμένα κρασιά δεν τα αφήνεις απλώς στην κάβα για να τα θαυμάζεις. Τα ανοίγεις στις μεγάλες περιστάσεις.

Cin cin, Νικ! Και στην υγειά των επόμενων παραστάσεων!