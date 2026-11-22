Ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος βρήκε δίχτυα για έκτη φορά τη φετινή σεζόν, αλλά το προσωπικό του τέρμα δεν ήταν αρκετό για τους τρείς βαθμούς. Απογοητευμένος μίλησε για τη φετινή πορεία μετά το παιχνίδι, στη φετινή Championship.

Ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος συνεχίζει να βρίσκει δίχτυα με τη φανέλα των «Σφυριών», με τον Έλληνα αμυντικό να σκοράρει το έκτο γκολ την εφετινή σεζόν για λογαριασμό της Γουέστ Χαμ στην ισοπαλία 1-1 απέναντι στην Πρέστον.

Όμως, το γκολ του Έλληνα στόπερ δεν ήταν αρκετό ώστε τα Σφυριά να εξασφαλίσουν το τρίποντο απέναντι στην ουραγό της κατηγορίας. Το πρώτο τρίτο της σεζόν δεν έχει πάει ακριβώς όπως ευελπιστούσαν στην Γουέστ Χαμ η οποία βρίσκεται στην 10η θέση της Championship με 24 βαθμούς, χωρίς να έχει πετύχει νίκη στα τελευταία πέντε παιχνίδια του πρωταθλήματος.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Μαυροπάνος μίλησε στην κάμερα της West Ham TV, εμφανώς απογοητευμένος για το συγκεκριμένο αποτέλεσμα,

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Ντίνος Μαυροπάνος:



“Προφανώς, είμαστε πραγματικά απογοητευμένοι και υπάρχει λίγος θυμός, επειδή νομίζω ότι σε όλο το παιχνίδι δείξαμε μια πολύ καλή απόδοση, ήμασταν τόσο κυρίαρχοι. Νομίζω ότι χτυπήσαμε το οριζόντιο δοκάρι τρεις, τέσσερις ή πέντε φορές. Νομίζω ότι ήμασταν σχεδόν σε όλο το παιχνίδι πολύ καλοί, εκτός από την κατάσταση στο κόρνερ, και ίσως μια ακόμη ευκαιρία που δημιούργησαν.

Αυτό που νιώθουμε αυτή τη στιγμή είναι η απογοήτευση, αλλά πρέπει να παραμείνουμε θετικοί, γιατί πραγματικά, νομίζω ότι στα τελευταία δύο παιχνίδια, έχουμε δείξει καλές εμφανίσεις κατά τη διάρκεια του αγώνα και είμαι σίγουρος ότι αν συνεχίσουμε να δουλεύουμε έτσι, τα αποτελέσματα θα έρθουν.

Πρέπει να βελτιωθούμε σε αυτό, επειδή υπήρξαν τόσα πολλά παιχνίδια που δεχόμαστε το πρώτο γκολ και πρέπει να επιστρέψουμε και δεν είναι εύκολο να το κάνουμε κάθε φορά, οπότε είναι κάτι που πρέπει να βελτιώσουμε. Αλλά όπως είπα, εκτός από αυτό, νομίζω ότι όλο το παιχνίδι ήταν πραγματικά καλό. Δημιουργήσαμε τόσες πολλές ευκαιρίες που σε μια διαφορετική μέρα νομίζω ότι θα είχαμε κερδίσει ξανά.

Dinos takes the positives 🗣️ 🔗 https://t.co/Jg12ChYfJb https://t.co/xje4RrK19y — West Ham United (@WestHam) November 21, 2026

Είμαι σίγουρος ότι αν συνεχίσουμε να δουλεύουμε έτσι και να κάνουμε τα σωστά πράγματα, τα αποτελέσματα θα έρθουν. Ξέρω ότι είναι μια δύσκολη περίοδος αυτή τη στιγμή, επειδή δεν έχουμε κερδίσει για τέσσερα ή πέντε παιχνίδια, αλλά αν συνεχίσουμε να δουλεύουμε έτσι και έχουμε την υποστήριξη από τους οπαδούς όπως κάνουν, θα κερδίσουμε.

Προσπαθώ να βοηθήσω την ομάδα με κάθε τρόπο. Αν μπορέσω να σκοράρω, τότε είμαι πραγματικά χαρούμενος που το κάνω.

Σήμερα, η γεύση δεν είναι τόσο καλή γιατί προφανώς δεν κερδίσαμε, αλλά προσπαθώ πραγματικά, όπως και οι άλλοι παίκτες, προσπαθούμε πραγματικά να δώσουμε τα πάντα για την ομάδα. Αν ο επιθετικός πρέπει να αμυνθεί, θα το κάνει. Αν πρέπει να σκοράρω, θα το κάνουμε όλοι μαζί. Πρέπει να συνεχίσουμε.

Είναι καλό να παίζεις τόσα πολλά παιχνίδια γιατί, αν παίζεις παιχνίδια σε σύντομο χρονικό διάστημα, τότε μπορείς να μετατρέψεις την απογοήτευση σε ευτυχία. Αυτό ψάχνουμε την Τρίτη. Μετά το σημερινό αποτέλεσμα, νομίζω ότι πρέπει να πάμε εκεί και να πάρουμε τη νίκη και θα επιστρέψουμε στο σωστό δρόμο”.