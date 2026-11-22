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Ο Κωνσταντίνος Σούβλατζης παίρνει φανέλα βασικού κόντρα στον Παναμά (14:30) - Οι επιλογές του Βασίλη Παπαδάκη για τη δεύτερη αγωνιστική του Μουντιάλ Κ17

Αντίστροφη μέτρηση τέλος, η Ελλάδα κάνει... ποδαρικό στη 2η αγωνιστική του Μουντιάλ Κ17, αντιμετωπίζοντας τον Παναμά, ψάχνοντας νίκη... πρόκρισης στους «32».

Χωρίς πολλές αλλαγές οι επιλογές του Βασίλη Παπαδάκη, με τον Γείτονα να παραμένει κάτω από τα δοκάρια και τους Τσίγκα, Λάβδα και Φιλιππιάδη να συνθέτουν την τριάδα στα στόπερ.

Ο Καραγγέλης αναλαμβάνει την αριστερή πλευρά, με τον Σιώζιο αντίστοιχα στα δεξιά, με τους Νέτο Φερράζ και Μπινιάρη να κινούνται ως δίδυμο στα χαφ.

Στην κορυφή της επίθεσης θα βρίσκεται ο Κωνσταντίνος Σούβλατζης, ενώ ο Ιάσωνας Νεμπής «μεταφέρεται» στα αριστερά, με τον Κώστογλου να παραμένει στα δεξιά.

Στον πάγκο για την Ελλάδα: Μπράνης, Νικολαΐδης, Πουλόπουλος, Ψυρούκης, Παπαδάκης, Παπασαραφιανός, Χαλδέζος, Βασιλειάδης, Αργυρίου και Μπαϊραμίδης.