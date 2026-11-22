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Ο 52άχρονος τεχνικός μιλάει για όλα όσα έζησε τα προηγούμενα τρία χρόνια στον Παναθηναϊκό.

Ο Χρήστος Σερέλης έζησε μεγάλες στιγμές την τελευταία τριετία στον Παναθηναϊκό.

Σήμερα, λοιπόν, στις 14.15 μιλάει στη Foxbet και τον Τόλη Κοτζιά για τα πάντα σχεδόν: για Αταμάν, Ναν, Λεσόρ, την αστοχία στους ψηλούς, Χολμς, τι έγινε στο ημίχρονο του τελικού του 2024. Ακόμη μιλάει για Σλούκα, Σορτς, τη σημερινή ομάδα του Παναθηναϊκού καθώς και για Μπαρτζώκα, Βεζένκοφ και Φουρνιέ.

Τέλος, αναφέρει αν θα έρθει ο Ντιαλό μεσούσης της σεζόν στην Ευρώπη. Με τον πρώην παίκτη του, που τώρα είναι στους Ντένβερ Νάγγετς, μιλάει πολύ συχνά!