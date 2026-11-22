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Η Super League επιστρέφει και η Κυριακή 22 Νοεμβρίου γεμίζει ποδόσφαιρο από τις 16:00! Πέντε αναμετρήσεις, διαφορετικές προκλήσεις και διαθέσιμες επιλογές Bet Builder στη Superbet. Λεβαδειακός – Ατρόμητος και Παναιτωλικός – Βόλος ανοίγουν το πρόγραμμα, ενώ Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ υποδέχονται ΟΦΗ, Ηρακλή και Κηφισιά αντίστοιχα.



Η διακοπή για τις εθνικές ομάδες δίνει τη θέση της στον ρυθμό του πρωταθλήματος. Οι σύλλογοι επιστρέφουν στη δράση και η μάχη για τους βαθμούς συνεχίζεται, με ένα κυριακάτικο πρόγραμμα που κρατά το ενδιαφέρον από το απόγευμα μέχρι το βράδυ.

Λεβαδειακός – Ατρόμητος: Η πρώτη σέντρα στη Λιβαδειά!

Κυριακή 22 Νοεμβρίου | 16:00

Ο Λεβαδειακός υποδέχεται τον Ατρόμητο, ανοίγοντας το πρόγραμμα της ημέρας με μία αμφίρροπη αναμέτρηση.

Οι γηπεδούχοι θέλουν να αξιοποιήσουν την έδρα τους και να βρουν ουσία στην επιθετική τους προσπάθεια. Ο Ατρόμητος αναζητά ένα θετικό εκτός έδρας αποτέλεσμα, με τον έλεγχο της μεσαίας γραμμής και την αμυντική συγκέντρωση να αποτελούν βασικά ζητούμενα.

Οι αποδόσεις της Superbet για το Λεβαδειακός – Ατρόμητος:

Λεβαδειακός νίκη: 2.42 *

Ισοπαλία: 3.10 *

Ατρόμητος νίκη: 3.15*

Παναιτωλικός – Βόλος: Διεκδικήσεις και λεπτές ισορροπίες στο Αγρίνιο!

Κυριακή 22 Νοεμβρίου | 17:00

Ο Παναιτωλικός αντιμετωπίζει τον Βόλο, με τις δύο ομάδες να αναζητούν επιστροφή στη δράση με νίκη.

Ο Παναιτωλικός θέλει να πάρει την πρωτοβουλία μπροστά στο κοινό του, ενώ ο Βόλος καλείται να περιορίσει την πίεση και να αξιοποιήσει τις δικές του επιθετικές στιγμές. Η αποτελεσματικότητα στις δύο περιοχές μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική.

Στις αποδόσεις της Superbet, οι γηπεδούχοι έχουν μικρό προβάδισμα:

Παναιτωλικός νίκη: 2.27 *

Ισοπαλία: 3.40 *

Βόλος νίκη: 3.20*

Παναθηναϊκός – ΟΦΗ: Πράσινος στόχος το τρίποντο!

Κυριακή 22 Νοεμβρίου | 17:30

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΟΦΗ, με στόχο να συνδυάσει την επανέναρξη του πρωταθλήματος με νίκη.

Οι πρωτοπόροι «πράσινοι» καλούνται να επιβάλουν τον ρυθμό τους, να κυκλοφορήσουν σωστά την μπάλα και να δημιουργήσουν καλές προϋποθέσεις για γκολ. Απέναντί τους, ο ΟΦΗ αναζητά ένα σημαντικό εκτός έδρας αποτέλεσμα, με αμυντική συνοχή και γρήγορες αποφάσεις όταν αποκτά την κατοχή.

Το «τριφύλλι» έχει το προβάδισμα στις αποδόσεις του Παναθηναϊκός – ΟΦΗ:

Παναθηναϊκός νίκη: 1.23 *

Ισοπαλία: 6.80 *

ΟΦΗ νίκη: 10.00*

Ολυμπιακός – Ηρακλής: Ερυθρόλευκη επιστροφή μπροστά στον κόσμο του!

Κυριακή 22 Νοεμβρίου | 19:00

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Ηρακλή, θέλοντας να μετατρέψει την έδρα του σε πλεονέκτημα και να προσθέσει τρεις βαθμούς στη συγκομιδή του.

Οι Πειραιώτες αναζητούν ένταση από την αρχή, δημιουργία και αποτελεσματικότητα στην τελική προσπάθεια. Ο Ηρακλής καλείται να διαχειριστεί την πίεση, να κλείσει τους χώρους και να διεκδικήσει τις ευκαιρίες του.

Στις αποδόσεις της Superbet, ο Ολυμπιακός έχει τον πρώτο λόγο:

Ολυμπιακός νίκη: 1.18 *

Ισοπαλία: 7.60 *

Ηρακλής νίκη: 13.00*

ΠΑΟΚ – Κηφισιά: Ασπρόμαυρο ραντεβού με στόχο τη νίκη!

Κυριακή 22 Νοεμβρίου | 19:30

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Κηφισιά, στην τελευταία χρονικά αναμέτρηση του κυριακάτικου προγράμματος.

Ο Δικέφαλος θέλει να αξιοποιήσει την ώθηση της εξέδρας, να ελέγξει την κατοχή και να δημιουργήσει ρήγματα στην αντίπαλη άμυνα. Η Κηφισιά αναζητά ένα αποτέλεσμα μακριά από την έδρα της, με τη συγκέντρωση και την αξιοποίηση των επιθετικών της στιγμών να αποκτούν ιδιαίτερη σημασία.

Ο ΠΑΟΚ έχει το προβάδισμα στις αποδόσεις της αναμέτρησης:

ΠΑΟΚ νίκη: 1.38 *

Ισοπαλία: 5.00 *

Κηφισιά νίκη: 7.50*

Πέντε παιχνίδια, μία γεμάτη ποδοσφαιρική Κυριακή!

Το πρόγραμμα της Κυριακής 22 Νοεμβρίου:

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*Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

**Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.