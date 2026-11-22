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Η Καρδίτσα ανακοίνωσε πως τα εισιτήρια για την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό (15:00) εξαντλήθηκαν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ενημερώνουμε τους φιλάθλους ότι σήμερα στον αγώνα Α.Σ.Καρδίτσας ΙΑΠΩΝΙΚΗ – Ολυμπιακός (22.11.2026 – 15.00) για την 8η αγωνιστική της GBL, δεν θα λειτουργήσουν τα εκδοτήρια του γηπέδου καθώς τα εισιτήρια έχουν εξαντληθεί.

Δικαίωμα εισόδου έχουν μόνο οι φίλαθλοι που έχουν στη διάθεσή τους εισιτήρια για τον αγώνα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο των φιλάθλων που έχουν προμηθευτεί εισιτήρια για τον αγώνα, είναι η χρήση της εφαρμογής gov.gr wallet μέσω της οποίας θα ελέγχονται τα εισιτήρια κατά την είσοδο.

Παρακαλούμε τους φιλάθλους για την έγκαιρη προσέλευσή τους, ώστε να αποφευχθεί η καθυστέρηση κατά την είσοδό τους στο γήπεδο.»