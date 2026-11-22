Ο Κέρβιν Αριάγκα υποβλήθηκε σήμερα σε χειρουργική επέμβαση για την αποκατάσταση της ζημιάς που υπέστη χθες στον ώμο, στο παιχνίδι με την Καλαμάτα στη Νίκαια.

Ο διεθνής μέσος της ΑΕΚ από την Ονδούρα, θυμίζουμε πως υπέστη κάταγμα δεξιάς κλείδας μετά από μια άσχημη πτώση που είχε στον αγωνιστικό χώρο. Σήμερα Κυριακή (22/11) υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και πλέον, ξεκινά η διαδικασία της αποκατάστασης του, με την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση να υπολογίζεται σε περίπου δύο μήνες από τώρα.

Να σημειώσουμε πως ο αυτός τραυματισμός για τον Αριάγκα έρχεται στο χειρότερο σημείο καθώς πάνω που άρχιζε να μπαίνει όλο και περισσότερο στο βασικό ροτέισιον και να βρίσκει τον ρόλο του, μένει στα πιτς για δυο μήνες χάνοντας πολλά και σημαντικά παιχνίδια της ΑΕΚ σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Σε φουλ ρυθμούς ο Κάιρινεν

Την ίδια ώρα που η ΑΕΚ χάνει τον Αριάγκα, υπάρχουν ευχάριστα νέα για την κατάσταση του Κάαν Κάιρινεν, ο οποίος είχε επιστρέψει με ένα σφίξιμο από την εθνική του ομάδα. Ο διεθνής Φινλανδός μέσος, προπονήθηκε σήμερα κανονικά στα Σπάτα και τέθηκε στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς για το ματς της Τρίτης με την Κόμο. Να σημειώσουμε πως σε φουλ ρυθμούς γυμνάστηκε και ο Μπάμπης Λυκογιάννης, που επίσης τις τελευταίες ημέρες είχε ένα θεματάκι το οποίο το ξεπέρασε.