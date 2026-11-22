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Νέα «γκέλα» εκτός έδρας για την Athens Kallithea, η οποία έμεινε στο 0-0 στην Καρδίτσα απέναντι στην τοπική Αναγέννηση

Η Athens Kallithea δεν κατάφερε να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα απέναντι στην Αναγέννηση Καρδίτσας, με τις δύο ομάδες να μένουν στο 0-0, σε μία αναμέτρηση με λιγοστές καλές στιγμές και αρκετές μονομαχίες.

Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν πιο δυνατά στον αγωνιστικό χώρο και μόλις στο 2ο λεπτό απείλησαν με τον Τσιριγώτη, ο οποίος έπιασε την κεφαλιά, στέλνοντας την μπάλα άουτ. Η απάντηση της Αναγέννησης ήταν άμεση, καθώς στο 8' ο Πίντσι πραγματοποίησε τη σέντρα, όμως ο Κάστρο δεν κατάφερε να βρει στόχο από ιδιαίτερα πλεονεκτική θέση.

Στο 26ο λεπτό, ο Μανιάς δοκίμασε το πόδι του, με τον Τσιμόπουλο να μπλοκάρει χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία, σε μία από τις τελευταίες αξιόλογες στιγμές του πρώτου ημιχρόνου.

Το δεύτερο μέρος κινήθηκε σε χαμηλό τέμπο, με την Καλλιθέα να δυσκολεύεται αισθητά να διασπάσει την καλά οργανωμένη αμυντική λειτουργία της Αναγέννησης.

Μάλιστα, οι γηπεδούχοι ήταν εκείνοι που πλησίασαν περισσότερο στο γκολ στο 73ο λεπτό, όταν έπειτα από εκτέλεση κόρνερ δημιουργήθηκε διπλή ευκαιρία, με τον Ευαγγέλου να πιάνει την κεφαλιά και τον Καστράτι να πραγματοποιεί σημαντική απόκρουση.

Στους 22 βαθμούς πλέον η ομάδα του Βαγγέλη Μόρα που βρίσκεται στο -1 από τη 2η ΑΕΛ, ενώ η Αναγέννηση έφτασε τους 13 βαθμούς, όντας στο +4 από την παραμονή.

Την επόμενη αγωνιστική, η Καλλιθέα θα φιλοξενήσει τη Ζάκυνθο, ενώ η ομάδα της Καρδίτσας θα υποδεχτεί τον Ολυμπιακό Β.

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

Αναγέννηση Καρδίτσας (Χαραλαμπίδης): Τσιμόπουλος, Θωμάι, Διαμαντάκος, Παπαγεωργίου (54′ Ουές), Καραμπάς (54′ Σλιμόν), Κάστρο (70′ Δρίτσας), Πίντσι, Βιτλής, Ευαγγέλου, Ματέους (82′ Γκόλιας), Φοφανά.

Athens Kallithea (Μόρας): Καστράτι, Πρεκατές, Μλάντεν, Χουχούμης (65′ Σταματούλλας), Αναστασίου, Προβυδάκης, Τζανδάρης, Μπαουτίστα, Βιγιαφάνες (83′ Κουρφαλίδης), Τσιριγώτης (59′ Ρόμο), Μανιάς (65′ Λόπεζ).