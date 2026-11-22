Ο θρύλος των κανονιέριδων σχόλιασε την εμφάνιση του Έλληνα διεθνή και πρότεινε μια νέα λύση στα άκρα για την ομάδα του.

Η Άρσεναλ βρέθηκε μπροστά στο σκορ στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ» και είχε τον έλεγχο του παιχνιδιού στο πρώτο ημίχρονο, όμως έφυγε με έναν βαθμό από την έδρα της Νιούκαστλ. Μετά την αναμέτρηση ,ο Ίαν Ράιτ εστίασε στις εναλλακτικές που έχουν οι «κανονιέρηδες» στην επιθετική γραμμή και έβαλε στη συζήτηση τον Χρήστο Τζόλη.



Ο Έλληνας άσος εισήλθε στον αγωνιστικό χώρο στο 70ό λεπτό αντί του Εμπερέτσι Έζε. Στο τελευταίο εικοσάλεπτο δεν κατάφερε να γίνει επικίνδυνος για την αντίπαλη άμυνα. Ο Ράιτ, μιλώντας στο Sky Sports, σχολίασε την εμφάνισή του και πρότεινε στην Άρσεναλ να κινηθεί για τον Αντόνιο Νούσα της Λειψίας.

«Θα ήθελα να ενισχυθούμε στην αριστερή πλευρά και στην επίθεση. Κάποια στιγμή πρέπει να πούμε ότι πρέπει να τολμήσουμε. Έχουμε… συνδεθεί με τον Νούσα της Λειψίας. Πιστεύω ότι πρέπει απλώς να πάμε και να τον αποκτήσουμε. Είδαμε σήμερα τον Τζόλη και δεν είδα αρκετά πράγματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Ο 21χρονος Νορβηγός εξτρέμ έχει καταγράψει επτά γκολ και οκτώ ασίστ σε 16 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις. Σύμφωνα με το TEAMtalk, η Λειψία επιδιώκει 80 εκατ. ευρώ (67 εκατ. λίρες) για την παραχώρησή του. Ο Ράιτ θεωρεί ότι μια τέτοια μεταγραφή θα μπορούσε να βοηθήσει και τον Κάι Χάβερτς, μεγαλώνοντας τον ανταγωνισμό και να επιτρέψει στην Άρσεναλ περισσότερες ποιοτικές λύσεις στην επίθεση.

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