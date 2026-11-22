Πετυχαίνοντας 4 γκολ στο δεύτερο μέρος, η Γιουβέντους διέλυσε εντός έδρας την Βενέτσια (4-0).

Στο πρώτο μέρος οι τιφόζι σφύριξαν και αποδοκίμασαν τους παίκτες της Γιουβέντους για την κακή εμφάνιση και το 0-0 με τη 19η, Βενέτσια, και όλα άλλαξαν στο δεύτερο. Η Γηραιά Κυρία βγήκε δυνατά, πέτυχε 4 γκολ και με αγώνα περισσότερο ανέβηκε στην 6η θέση του Campionato.

Στο 53’ έπειτα από γύρισμα από δεξιά και φάση διαρκείας ο Βολτεμάντε άνοιξε το σκορ από κοντά και στο 59’ ο Γερμανός φορ έστρωσε στον Κούπμαϊνερς, ο οποίος με όμορφα πλασέ στη γωνία έγραψε το 2-0. Στο 65’ ήταν σειρά του Καμπάλ να σκοράρει και το έκανε με κεφαλιά έπειτα από σέντρα από δεξιά, ενώ το τελικό 4-0 διαμόρφωσε στο 71’ ο Κόλο Μουανί με πέναλτι το οποίο κέρδισε ο ίδιος.