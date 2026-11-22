Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google.

Ο Βαγγέλης Ζιάγκος πραγματοποίησε δηλώσεις μετά την νίκη της Μυκόνου Betsson επί του Βίκου Ιωαννίνων (96-83), τονίζοντας ότι η ομάδα του στο δεύτερο ημίχρονο παρασύρθηκε, όμως το συμμάζεψε στην συνέχεια.

Ο Ζιάγκος, που θρηνεί την απώλεια του πατέρα του, εμφανίστηκε ευχαριστημένος από την νίκη της Μυκόνου, η οποία σταμάτησε σερί πέντε ηττών. Αυτή η νίκη δεν ήρθε με τέλειο τρόπο, σύμφωνα με τον Έλληνα τεχνικό, μιας και παρατηρήθηκαν διακυμάνσεις στην απόδοση της ομάδας, αλλά τηρουμένων των αναλογιών με τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις και τις απουσίες η... δουλειά έγινε, και η διακοπή θα βοηθήσει.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ζιάγκου μετά τον αγώνα:

«Στο ημίχρονο είπαμε ότι κάναμε μια καλή εμφάνιση για τα έως τώρα δεδομένα. Βγήκαμε έξω από τις κακές μας συνήθειες, είχαμε 11 ασίστ για δύο λάθη, μπήκαμε καλά και δώσαμε τον τόνο του παιχνιδιού.

Το δεύτερο ημίχρονο ήταν ένα καινούργιο παιχνίδι. Δεν μπήκαμε με σωστή νοοτροπία, παρασυρθήκαμε από τον ενθουσιασμό μας, μπήκαμε σε πολλά hero balls, βγάζοντας το σύνολο απ’ έξω, βγάλαμε εκνευρισμό.

Αυτό συμμαζέψαμε στο δεύτερο ημίχρονο και είναι η πρώτη φορά φέτος που έχουμε μονοψήφιο αριθμό λαθών συνολικά και έχουμε 27 πόντους από λάθη αντιπάλου, που δείχνει αμυντική προσήλωση.

Είμαστε μια ομάδα που συμμετέχουμε στην Ευρώπη, στηρίζουμε την απόφαση. Στην πορεία, τραυματισμοί και επιβαρύνσεις και συνεχόμενες απουσίες, είχαμε συνεχόμενες ατυχίες. Μας κόστισε ψυχολογικά, ενεργειακά και αγωνιστικά.

Η διακοπή μάς επιτρέπει να ανασυγκροτηθούμε. Η Μύκονος επανασυστήθηκε και αυτή την εικόνα θέλουμε να έχουμε σε κάθε παιχνίδι».