Σε παράσταση για έναν ρόλο μετέτρεψε ο Πανσερραϊκός το παιχνίδι με τη Ζάκυνθο (1-6), πλησιάζοντας στην πρώτη 2άδα της Superbet League 2.

Με εμφατικό τρόπο πέρασε από το Μαρκόπουλο ο Πανσερραϊκός, επικρατώντας της Ζακύνθου με 6-1 για τη 12η αγωνιστική της Superbet League 2.

Η ομάδα των Σερρών μπήκε δυνατά στον αγωνιστικό χώρο και κατάφερε να πάρει το προβάδισμα μόλις στο 11ο λεπτό. Ο Παντελάκης με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, ανοίγοντας το σκορ για τον Πανσερραϊκό και δίνοντας από νωρίς το προβάδισμα στους φιλοξενούμενους.

Η συνέχεια ήταν ακόμη καλύτερη για τα «Λιοντάρια», τα οποία δεν περιορίστηκαν στο γρήγορο γκολ, αλλά συνέχισαν να βρίσκουν λύσεις επιθετικά. Στο 25ο λεπτό, ο Τεϊσέιρα με σουτ διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του, διαμορφώνοντας το 0-2.

Μάλιστα, μόλις τρία λεπτά αργότερα, στο 28', ο Γεωργιάδης με νέο σουτ ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 0-3, δίνοντας πλέον ξεκάθαρο προβάδισμα στον Πανσερραϊκό, που είχε καταφέρει να «χτυπήσει» τρεις φορές πριν από τη συμπλήρωση του πρώτου ημιώρου.

Η Ζάκυνθος, πάντως, δεν εγκατέλειψε την προσπάθειά της και κατάφερε να μειώσει λίγο πριν από την ανάπαυλα. Συγκεκριμένα, στο 45ο λεπτό, ο Καρίμ με κεφαλιά έγραψε το 1-3, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στην αναμέτρηση ενόψει του δεύτερου μέρους.

Ωστόσο, οι όποιες ελπίδες των γηπεδούχων περιορίστηκαν με το ξεκίνημα της επανάληψης. Στο 49ο λεπτό, ο Πασάς με σουτ βρήκε δίχτυα, διαμορφώνοντας το 1-4 και αποκαθιστώντας τη διαφορά των τριών τερμάτων, ενώ το τελικό 1-6 διαμόρφωσε στο 81' ο Βερνάρδος και στο 86' ο Πασάς, με το δεύτερο προσωπικό του τέρμα.

Με τη νίκη αυτή, ο Πανσερραϊκός έφτασε στους 19 βαθμούς, στο -4 από τη 2η ΑΕΛ, πριν υποδεχθεί τον Πύργο, ενώ αντίθετα η Ζάκυνθος έμεινε ουραγός με μόλις 4 βαθμούς.

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΑΠΣ Ζάκυνθος (Φυντάνης): Τσόγκας, Σινγκ (22′ Πεταυράκης), Γυφτομήτρος, Περέιρα, Κάσσος, Αναστασόπουλος (73′ Τσίτσκας), Νέιρα, Κουάδρα, Καρίμ (73′ Ζοάο Μάριο), Παναγιωτούδης (52′ Σέλμα), Μπαστακός.

Πανσερραϊκός (Γεωργιάδης): Τιναλίνι, Παντελάκης, Ηλιάδης, Γεωργιάδης, Μορέιρα (63′ Οικονόμου), Βασιλάκος (75′ Αρμουγκόμ), Ρουμιάντσεβ, Τσέλιος (64′ Μπαρμπόζα), Βερνάρδος, Τεϊσέιρα (75′ Κωτσόπουλος), Πασάς.