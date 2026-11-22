Ο Λούκα Ντόντιτς συμβούλευσε τον Όστιν Ριβς να πάρει τον χρόνο του με τον τραυματισμό του και να μην βιαστεί να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς έχουν ξεκινήσει εξαιρετικά την σεζόν, παρά το γεγονός πως από νωρίς έχουν αντιμετωπίσει προβλήματα τραυματισμών.

Ο Όστιν Ριβς παραμένει εκτός δράσης με πρόβλημα στην αριστερή φτέρνα και έγινε γνωστή η συμβουλή που του έδωσε ο Λούκα Ντόντσιτς.

Σύμφωνα με τον Ντέιβ ΜακΜέναμιν του «ESPN», ο «Luka Magic» είπε στον Ριβς: «Αντιμετώπισα το ίδιο πρόβλημα στην φτέρνα το 2024, και οδήγησε σε θλάση στην γάμπα, και έτσι τελικά με έκαναν trade από τους Ντάλας Μάβερικς στου Λέικερς. Δεν θέλουμε να είσαι σε παρόμοια κατάσταση. Προσπαθούμε να είμαστε στην κούρσα για όσο περισσότερο μπορούμε. Πάρε τον χρόνο σου, έχουμε ρεκόρ 13-3 και θα κρατήσουμε τα ηνία».