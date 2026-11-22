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Ο Ερυθρός Αστέρας βελτίωσε το ρεκόρ του στην Αδριατική Λίγκα σε 7-1 και παραμένει πρώτος, μετά την ευρεία του νίκη επί της Τσιμπόνα (115-88).

Μετά την Μπαρτσελόνα στην EuroLeague, επόμενο «θύμα» του Ερυθρού Αστέρα ήταν η Τσιμπόνα στην Αδριατική Λίγκα. Ο Αστέρας έτρεχε με... 115, μην αφήνοντας περιθώρια αντίδρασης στην αντίπαλό του, την οποία και έστειλε στο 3-5. 7-1 το ρεκόρ της ομάδας του Ίμπον Ναβάρο πλέον, η οποία εξακολουθεί να φιγουράρει στην πρώτη θέση του βαθμολογικού της πίνακα.

Κορυφαίοι παίκτες του αγώνα ήταν για τον Ερυθρό Αστέρα ο Τσίμα Μονέκε (24π., 5 ριμπ.) και ο Τζόναθαν Μότλεϊ (21π., 14 ριμπ.), ενώ για την Τσιμπόνα ξεχώρισε ο Λόβρο Μαζάλιν (20π., 5 ασ.).

Πλέον η ομάδα του Βελιγραδίου στρέφει το ενδιαφέρον της στο εντός έδρας ματς για την 14η αγωνιστική της Euroleague, κόντρα στην Βίρτους Μπολόνια (24/11. 20:00).