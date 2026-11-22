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Η ΑΕΚ δημοσίευσε πλάνα από την παρακάμερα του χθεσινού αγώνα στη Νίκαια. Ξεχωρίζουν, η έκρηξη στο γκολ του Κοϊτά, οι αντιδράσεις Νίκολιτς στην αποβολή του και οι πανηγυρισμοί στο φινάλε με ομάδα-κόσμο, μετά το τελικό 0-1 επί της Καλαμάτας.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΑΕΚ και το βίντεο της παρακάμερας: Η ΑΕΚ έφυγε νικήτρια με 1-0 από τη Νίκαια στον αγώνα με αντίπαλο την Καλαμάτα και πλέον στρέφει την προσοχή της στην αναμέτρηση της ερχόμενης Τρίτης με την Κόμο για το UEFA Champions League.

Το γκολ του Αμπουμπακαρί Κοϊτά στο 55' έδωσε στην ομάδα μας αυτό που της άξιζε βάσει της εικόνας του αγώνα, αφού ήταν η απόλυτη κυρίαρχος και δημιούργησε πολύ καλές ευκαιρίες, με πιο χαρακτηριστική το δοκάρι του Κοϊτά στο πρώτο ημίχρονο.

Το AEK TV ήταν στη Νίκαια και κατέγραψε τα παρασκήνια της βραδιάς.