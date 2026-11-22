Με ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις, δυνατές μονομαχίες και σημαντικά αποτελέσματα ολοκληρώθηκε η 8η αγωνιστική της Stoiximan GBL, λίγο πριν από τη διακοπή του πρωταθλήματος για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων. Ο ΠΑΟΚ συνέχισε την αήττητη πορεία του, επικρατώντας του Άρη με 99-77 στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ενώ ο Παναθηναϊκός ξεπέρασε το εμπόδιο του Αμαρουσίου και ο Ολυμπιακός πέρασε δύσκολα από την Καρδίτσα με 81-75.
Στα υπόλοιπα παιχνίδια, η ΑΕΚ χρειάστηκε την παράταση για να φύγει νικήτρια από το Ιβανώφειο απέναντι στον Ηρακλή, το Περιστέρι πανηγύρισε σημαντικό διπλό επί της Δόξας Λευκάδας, ενώ ο Κολοσσός Ρόδου επιβλήθηκε με εμφατικό τρόπο του Προμηθέα. Τέλος, η Μύκονος πήρε τη νίκη απέναντι στον Βίκο Ιωαννίνων, με το πρωτάθλημα να επιστρέφει στη δράση το διήμερο 5-6 Δεκεμβρίου.
Τα αποτελέσματα της 8ης αγωνιστικής
Σάββατο 21 Νοεμβρίου
- Ηρακλής – ΑΕΚ 84-87 (παρ.)
- Κολοσσός Ρόδου – Προμηθέας Πάτρας 100-64
- Δόξα Λευκάδας – Περιστέρι 83-87
- ΠΑΟΚ – Άρης 99-77
- Παναθηναϊκός – Μαρούσι 85-72
Κυριακή 22 Νοεμβρίου
- Μύκονος – Βίκος Ιωαννίνων 96-83
- Καρδίτσα – Ολυμπιακός 75-81
Η βαθμολογία
Ομάδα| Ν-Η| Βαθμοί
1. ΠΑΟΚ| 8-0| 16
2. Άρης| 6-2| 14
3. Παναθηναϊκός*| 7-1| 13
4. Περιστέρι| 5-3| 13
5. Ολυμπιακός*| 7-1| 13
6. Κολοσσός Ρόδου| 4-4| 12
7. Καρδίτσα| 4-4| 12
8. ΑΕΚ| 3-5| 11
9. Ηρακλής| 3-5| 11
10. Δόξα Λευκάδας| 3-5| 11
11. Μαρούσι| 2-6| 10
12. Μύκονος| 2-6| 10
13. Προμηθέας Πάτρας| 1-7| 9
14. Βίκος Ιωαννίνων| 1-7| 9
Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός έχουν ποινή αφαίρεσης δύο βαθμών.
Η επόμενη αγωνιστική (9η)
Σάββατο 5 Δεκεμβρίου
- ΠΑΟΚ – Προμηθέας Πάτρας (16:00)
- ΑΕΚ – Κολοσσός Ρόδου (17:00)
- Μαρούσι – Ηρακλής (17:00)
- Περιστέρι – Καρδίτσα (17:00)
- Άρης – Βίκος Ιωαννίνων (17:30)
Κυριακή 6 Δεκεμβρίου
- Μύκονος – Παναθηναϊκός (14:00)
- Δόξα Λευκάδας – Ολυμπιακός (17:30)