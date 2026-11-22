Ολοκληρώθηκε η 8η αγωνιστική της Stoiximan GBL, με τον ΠΑΟΚ να διατηρεί το αήττητο, τους «αιώνιους» να συνεχίζουν με νίκες και το ενδιαφέρον να παραμένει έντονο σε όλα τα μέτωπα.

Με ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις, δυνατές μονομαχίες και σημαντικά αποτελέσματα ολοκληρώθηκε η 8η αγωνιστική της Stoiximan GBL, λίγο πριν από τη διακοπή του πρωταθλήματος για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων. Ο ΠΑΟΚ συνέχισε την αήττητη πορεία του, επικρατώντας του Άρη με 99-77 στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ενώ ο Παναθηναϊκός ξεπέρασε το εμπόδιο του Αμαρουσίου και ο Ολυμπιακός πέρασε δύσκολα από την Καρδίτσα με 81-75.

Στα υπόλοιπα παιχνίδια, η ΑΕΚ χρειάστηκε την παράταση για να φύγει νικήτρια από το Ιβανώφειο απέναντι στον Ηρακλή, το Περιστέρι πανηγύρισε σημαντικό διπλό επί της Δόξας Λευκάδας, ενώ ο Κολοσσός Ρόδου επιβλήθηκε με εμφατικό τρόπο του Προμηθέα. Τέλος, η Μύκονος πήρε τη νίκη απέναντι στον Βίκο Ιωαννίνων, με το πρωτάθλημα να επιστρέφει στη δράση το διήμερο 5-6 Δεκεμβρίου.

Τα αποτελέσματα της 8ης αγωνιστικής

Σάββατο 21 Νοεμβρίου

- Ηρακλής – ΑΕΚ 84-87 (παρ.)

- Κολοσσός Ρόδου – Προμηθέας Πάτρας 100-64

- Δόξα Λευκάδας – Περιστέρι 83-87

- ΠΑΟΚ – Άρης 99-77

- Παναθηναϊκός – Μαρούσι 85-72

Κυριακή 22 Νοεμβρίου

- Μύκονος – Βίκος Ιωαννίνων 96-83

- Καρδίτσα – Ολυμπιακός 75-81

Η βαθμολογία

Ομάδα| Ν-Η| Βαθμοί

1. ΠΑΟΚ| 8-0| 16

2. Άρης| 6-2| 14

3. Παναθηναϊκός*| 7-1| 13

4. Περιστέρι| 5-3| 13

5. Ολυμπιακός*| 7-1| 13

6. Κολοσσός Ρόδου| 4-4| 12

7. Καρδίτσα| 4-4| 12

8. ΑΕΚ| 3-5| 11

9. Ηρακλής| 3-5| 11

10. Δόξα Λευκάδας| 3-5| 11

11. Μαρούσι| 2-6| 10

12. Μύκονος| 2-6| 10

13. Προμηθέας Πάτρας| 1-7| 9

14. Βίκος Ιωαννίνων| 1-7| 9

Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός έχουν ποινή αφαίρεσης δύο βαθμών.

Η επόμενη αγωνιστική (9η)

Σάββατο 5 Δεκεμβρίου

- ΠΑΟΚ – Προμηθέας Πάτρας (16:00)

- ΑΕΚ – Κολοσσός Ρόδου (17:00)

- Μαρούσι – Ηρακλής (17:00)

- Περιστέρι – Καρδίτσα (17:00)

- Άρης – Βίκος Ιωαννίνων (17:30)

Κυριακή 6 Δεκεμβρίου

- Μύκονος – Παναθηναϊκός (14:00)

- Δόξα Λευκάδας – Ολυμπιακός (17:30)