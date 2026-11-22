Nέο επεισόδιο από την σπάνια νευρολογική πάθηση που τον ταλαιπωρεί, είχε την περασμένη Δευτέρα ο Τζαμάλ Μουσιάλα, σύμφωνα με την «Bild» κάτι που επιβεβαίωσε και το ρεπορτάζ του «Kicker».

O άσος της Μπάγερν πάσχει από μια σπάνια πάθηση που έχει περιγραφεί ως «κρίση απουσίας», ένας τύπος επιληπτικής κρίσης, γνωστός παλαιότερα ως «petit mal» και την περασμένη Δευτέρα, όπως αναφέρουν έγκυρα γερμανικά μέσα... κατέρρευσε ξανά!

Το συγκεκριμένο συμβάν φέρεται να συνέβη λίγο πριν ο αθλητικός διευθυντής της Μπάγερν, Μαξ Έμπερλ εκφράσει την αισιοδοξία του για την κατάσταση του ποδοσφαιριστή την περασμένη Τετάρτη σε ότι αφορά την πορεία της υγείας του, ο οποίος μάλιστα την Παρασκευή επέστρεψε στους αγωνιστικούς χώρους, μετά από διάστημα μακράς απουσίας, στον εντός έδρας αγώνα εναντίον της Κολωνίας (1-1).

Υπενθυμίζεται πως το περασμένο χρονικό διάστημα, ο επίτιμος πρόεδρος Ούλι Χένες, ο Ντρέεσεν και την Παρασκευή μετά το τελευταίο σφύριγμα του αγώνα πρωταθλήματος με την Κολωνία, ο Ρουμενίγκε είχαν αμφισβητήσει το επικερδές συμβόλαιο του Μουσιάλα, λόγω της νευρολογικής του πάθησης που τον ταλαιπωρεί.

«Ο ρόλος μου είναι ξεκάθαρος. Αν ένας προπονητής δεν πιστεύει πλέον στους παίκτες του, τότε ο προπονητής είναι το πρόβλημα. Ο ρόλος μου είναι να κάνω ό,τι μπορώ για να διασφαλίσω ότι οι παίκτες που έχουμε - ο καθένας ξεχωριστά, όχι μόνο ο Τζαμάλ - θα αποδίδουν όσο καλύτερα μπορούν», δήλωσε ο Βέλγος τεχνικός των Βαυαρών, Βινσέντ Κομπανί για τον Μουσιάλα, που την προσεχή εβδομάδα αναμένεται να επιστρέψει και σε ευρωπαϊκή αποστολή της Μπάγερν, στον αγώνα εναντίον της Λιλ για το Champions League.