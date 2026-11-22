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Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Άρη ενόψει Αστέρα - Με πολλές απουσίες οι κιτρινόμαυροι στην Τρίπολη

Δίχως τους Ράσιτς, Μανού, Τιάμ και Μπουσαΐντ θα αγγωνιστούν οι κιτρινόμαυροι στην έδρα του Αστέρα.

Τι αναφέρει το ριπόρτ της σημερινής προπόνησης:

“Με την προπόνηση που έγινε το πρωί της Κυριακής στις προπονητικές εγκαταστάσεις ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της ομάδας μας για τον αγώνα με τον Αστέρα AKTOR στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» (23/11, 17:00), στο πλαίσιο της 11ης Αγωνιστικής της «Stoiximan Super League» της αγωνιστικής περιόδου 2026-2027. Στην τελευταία προπόνηση πριν από το αυριανό παιχνίδι (μετά την ολοκλήρωσή της η αποστολή της ομάδας μας αναχώρησε για την Τρίπολη) οι ποδοσφαιριστές του Άρη ακολούθησαν πρόγραμμα ενεργοποίησης (μυϊκή διέγερση)”.