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Η Ματίνα Νταρζάνου έκανε δηλώσεις στο μικρόφωνο του SDNA, ύστερα τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της ΑΕΚ (1-0), μιλώντας για το υπέροχο γκολ και το κρίσιμο τρίποντο του «τριφυλλιού».

Με φανταστικό γκολ αρκετά έξω από την περιοχή η Ματίνα Νταρζάνου χάρισε ένα σημαντικό τρίποντο για τον Παναθηναϊκό με 1-0 εναντίον της ΑΕΚ.

Η παίκτρια των «πρασίνων» μίλησε μετά το ντέρμπι στο SDNA αναφέροντας ότι ήταν μια ομαδική δουλειά, ενώ τόνισε ότι η ομάδα της έδειξε χαρακτήρα ύστερα την ήττα στην έδρα του ΠΑΟΚ.

Αναλυτικά όσα είπε η Νταρζάνου:

Ένα ντέρμπι με ρυθμό και αρκετές φάσεις, που πιστεύεις ότι κρίθηκε;

Ήμασταν η ομάδα που είχε τον πρώτο λόγο σε όλη την διάρκεια του αγώνα και πιστεύω ήταν δίκαιο το αποτέλεσμα. Θα μπορούσαμε να είχαμε πετύχει και άλλα τέρματα αλλά στις λεπτομέρειες δεν το καταφέραμε.

Πέτυχες ένα αδιανόητο γκολ. Τι έμπνευση είχες σε αυτό το σημείο;

Η αλήθεια είναι ότι το πίστευα πολύ, το έκανα πήγε μέσα αλλά όλη η ομάδα ήταν συγκεντρωμένη και όταν σκοράραμε και έτσι κρατήσαμε το αποτέλεσμα.

Την περασμένη αγωνιστική ηττήθηκατε στην έδρα του ΠΑΟΚ. Ήταν ένα έξτρα κίνητρο για εσάς;

Δείξαμε χαρακτήρα γιατί βγάλαμε αντίδραση μία αγωνιστική μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ. Το δουλέψαμε μέσα στην εβδομάδα ώστε να μην μας επηρεάσει καθόλου και να δούμε αυτό το ματς μεμονωμένα γιατί το πρωτάθλημα είναι πολύ μεγάλο και δεν καθορίζει την έκβαση.