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Η Εθνική Ελλάδας Κ17 συνεχίζει με το απόλυτο των νικών στο Παγκόσμιο Κύπελλο και ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει το Κατάρ στην τρίτη και τελευταία αγωνιστική της πρώτης φάσης των ομίλων.

Η ομάδα του Βασίλη Παπαδάκη, μετά τη νίκη με 2-1 επί της Αιγύπτου στην πρεμιέρα, επικράτησε με το ίδιο σκορ και του Παναμά, χάρη στο γκολ του Παπασαραφιανού στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων.

Με έξι βαθμούς σε δύο αναμετρήσεις, η γαλανόλευκη έχει εξασφαλίσει την πρόκριση στην επόμενη φάση, ωστόσο έχει μπροστά της ακόμη μία υποχρέωση για τον πρώτο όμιλο.

Την Τετάρτη (25/11, 16:30) θα αντιμετωπίσει τη διοργανώτρια χώρα, με στόχο την τρίτη συνεχόμενη νίκη και την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης με το απόλυτο.

Τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής (19/11)

Κατάρ – Παναμάς 2-0

Αίγυπτος – Ελλάδα 1-2

2η αγωνιστική (22/11)

Ελλάδα – Παναμάς 2-1

17:00: Κατάρ – Αίγυπτος

Η βαθμολογία μετά την ολοκλήρωση του Ελλάδα – Παναμάς

Ελλάδα 6 (4-2) Κατάρ 3 (2-0)* Αίγυπτος 0 (1-2)* Παναμάς 0 (1-4)

Κατάρ και Αίγυπτος έχουν έναν αγώνα λιγότερο.

3η αγωνιστική – Τετάρτη 25 Νοεμβρίου