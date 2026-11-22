Η ομάδα του Βασίλη Παπαδάκη, μετά τη νίκη με 2-1 επί της Αιγύπτου στην πρεμιέρα, επικράτησε με το ίδιο σκορ και του Παναμά, χάρη στο γκολ του Παπασαραφιανού στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων.
Με έξι βαθμούς σε δύο αναμετρήσεις, η γαλανόλευκη έχει εξασφαλίσει την πρόκριση στην επόμενη φάση, ωστόσο έχει μπροστά της ακόμη μία υποχρέωση για τον πρώτο όμιλο.
Την Τετάρτη (25/11, 16:30) θα αντιμετωπίσει τη διοργανώτρια χώρα, με στόχο την τρίτη συνεχόμενη νίκη και την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης με το απόλυτο.
Τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής (19/11)
- Κατάρ – Παναμάς 2-0
- Αίγυπτος – Ελλάδα 1-2
2η αγωνιστική (22/11)
- Ελλάδα – Παναμάς 2-1
- 17:00: Κατάρ – Αίγυπτος
Η βαθμολογία μετά την ολοκλήρωση του Ελλάδα – Παναμάς
- Ελλάδα 6 (4-2)
- Κατάρ 3 (2-0)*
- Αίγυπτος 0 (1-2)*
- Παναμάς 0 (1-4)
Κατάρ και Αίγυπτος έχουν έναν αγώνα λιγότερο.
3η αγωνιστική – Τετάρτη 25 Νοεμβρίου
- 16:30: Ελλάδα – Κατάρ
- 16:30: Παναμάς – Αίγυπτος