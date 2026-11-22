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Την πρώτη του συμμετοχή στο αρχικό σχήμα του Ολυμπιακού σε αγώνα της Stoiximan Super League πραγματοποιεί ο Λίον Μπέιλι, στην αναμέτρηση με τον Ηρακλή για την 11η αγωνιστική.

Ο Τζαμαϊκανός εξτρέμ παίρνει για πρώτη φορά φανέλα βασικού στο ελληνικό πρωτάθλημα, με τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ να του δίνει την ευκαιρία να αγωνιστεί από το πρώτο λεπτό.

Μέχρι σήμερα, ο Μπέιλι είχε καταγράψει μόλις δύο συμμετοχές στη Super League, αμφότερες ερχόμενος από τον πάγκο. Η πρώτη ήταν στις 12 Σεπτεμβρίου, απέναντι στον ΟΦΗ, όταν πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο 75ο λεπτό, πραγματοποιώντας το ντεμπούτο του με την ερυθρόλευκη φανέλα.

Η δεύτερη συμμετοχή του ήρθε στις 25 Οκτωβρίου, στην αναμέτρηση με την Καλαμάτα, όπου αγωνίστηκε για 15 λεπτά και κατάφερε να πετύχει το πρώτο του γκολ στο πρωτάθλημα.

Πλέον, απέναντι στον Ηρακλή, ο 29χρονος ποδοσφαιριστής έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει μεγαλύτερο χρόνο συμμετοχής και να αποκτήσει πιο ενεργό ρόλο στα αγωνιστικά πλάνα του προπονητή του Ολυμπιακού.