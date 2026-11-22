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Ολυμπιακός Β' και Απόλλων Καλαμαριάς αναδείχθηκαν ισόπαλοι με 1-1 για τη 12η αγωνιστική της Super League 2, με τις δύο ομάδες να παραμένουν χωρίς νίκη για δέκα και έξι διαδοχικά παιχνίδια αντίστοιχα

Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση ανάμεσα στον Ολυμπιακό Β' και τον Απόλλωνα Καλαμαριάς στις εγκαταστάσεις του Ρέντη, με τις δύο ομάδες να μένουν στο 1-1 και να προσθέτουν από έναν βαθμό στη συγκομιδή τους, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Super League 2.

Οι δύο αντίπαλοι μπήκαν στο παιχνίδι αναζητώντας την επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα, ωστόσο καμία από τις δύο πλευρές δεν κατάφερε να εξασφαλίσει το τρίποντο, παρά τις ευκαιρίες που παρουσιάστηκαν στη διάρκεια της αναμέτρησης.

Ο Απόλλων Καλαμαριάς ήταν εκείνος που βρήκε πρώτος τον δρόμο προς τα δίχτυα, καθώς στο 26ο λεπτό ο Βοριαζίδης άνοιξε το σκορ για τους φιλοξενούμενους, δίνοντας προβάδισμα στην ομάδα του Ζόραν Μιλίνκοβιτς.

Το 0-1 διατηρήθηκε μέχρι την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου, με τους Θεσσαλονικείς να πηγαίνουν στα αποδυτήρια έχοντας το προβάδισμα.

Στην επανάληψη, ο Ολυμπιακός Β' προσπάθησε να αντιδράσει και κατάφερε να φτάσει στην ισοφάριση στο 68ο λεπτό, όταν ο Μπιλάλ σκόραρε και διαμόρφωσε το 1-1.

Ο ίδιος ποδοσφαιριστής βρέθηκε κοντά σε δεύτερο προσωπικό τέρμα στο 77', ωστόσο η προσπάθειά του σταμάτησε στο δοκάρι, με αποτέλεσμα το σκορ να παραμείνει αμετάβλητο. Μέχρι το τελευταίο σφύριγμα δεν σημειώθηκε κάποιο άλλο γκολ, με τις δύο ομάδες να περιορίζονται στον βαθμό της ισοπαλίας.

Έτσι, ο Ολυμπιακός Β' συμπλήρωσε δέκα συνεχόμενες αγωνιστικές χωρίς νίκη, ενώ ο Απόλλων Καλαμαριάς έφτασε τα έξι διαδοχικά παιχνίδια χωρίς τρίποντο, συνεχίζοντας αμφότεροι να αναζητούν βαθμολογική ανάκαμψη.

Ολυμπιακός Β' (Άλβαρο Ρούμπιο): Στουρνάρας, Τανούλης, Γκοτζαμανίδης, Μωυσιάδης (88' Πλις), Μαρτίνης, Μπακούλας, Ρολάκης, Ζουγλής (87' Βενέτης), Λεγκίσι (59' Τουφάκης), Σαντής (75' Αγγελάκης), Μπιλάλ.

Απόλλων Καλαμαριάς (Ζόραν Μιλίνκοβιτς): Κυρίτσης, Μανωλάκης (82' Τσαπακίδης), Αθανασίου (46' Γανόπουλος), Πέρεζ, Ντιαλόσι, Πιαστόπουλος, Άτσκα, Προύντζος (75' Λέο), Καραμπέρης (75' Καπρόφ), Βοριαζίδης, Κυριακίδης (82' Ντιόπ).