Η Κ17 του ΠΑΟΚ δεν αντιμετώπισε πρόβλημα στην έδρα της Κηφισιάς (0-3) και παραμένει σε απόσταση αναπνοής από την κορυφή, πριν το ντέρμπι με την ΑΕΚ.

Λίγη ώρα μετά το αντίστοιχο παιχνίδι της Κ15, στο οποίο γκέλαρε ο ΠΑΟΚ, οι δύο ομάδες μονομάχησαν και για τη Super League K17, με τον Δικέφαλο να επικρατεί με 0-3.

Το σκορ άνοιξε ο Πριόβολος στο 33′ από την ασίστ του Λιάκου, ο οποίος έβγαλε την πάσα και στον Τεντολούρη, στο 57′, για το 0-2. Το τελικό 0-3 διαμορφώθηκε στο 59′ με αυτογκόλ, μετά από μεγάλη μπαλιά του Νικηφόρου. Να σημειωθεί ότι ο ΠΑΟΚ είχε και δύο δοκάρια, με τον Κογκαλίδη στο 74′ και τον Αναγνώστου στο 82′.

Περαστικά στον Νικόλα Χατζημωϋσή, που έσκισε το φρύδι του και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για ράμματα. Περαστικά φυσικά και στον τερματοφύλακα της Κηφισιάς Κωνσταντίνο Νομικό, που χτύπησε στο δοκάρι στην προσπάθειά του να αποσοβήσει το αυτογκόλ.

Με τη νίκη αυτή, ο ΠΑΟΚ έφτασε στους 20 βαθμούς μετά από εννιά αγωνιστικές, όντας στο -5 από την ΑΕΚ και στο -6 από τον Ολυμπιακό, οι οποίοι έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο. Την επόμενη αγωνιστική δεσπόζει το ντέρμπι Δικεφάλων στη Θεσσαλονίκη (29/11).