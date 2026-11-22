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Το μήνυμα αντίδρασης που έστειλε η ΚΑΕ Άρης, δημοσιεύοντας την παρακάμερα από το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στο Παλατάκι.

Η ήττα από τον ΠΑΟΚ στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης άφησε πικρή γεύση στον Άρη, με τους «κιτρινόμαυρους» να στέλνουν μήνυμα ανασύνταξης μέσα από την παρακάμερα της αναμέτρησης.

«Ένα αποτέλεσμα που πονάει, αλλά και από το οποίο πρέπει να μάθουμε. Καμία δικαιολογία, κανένα περιθώριο να σταθούμε σε αυτό. Επιστρέφουμε στη δουλειά, απόλυτα συγκεντρωμένοι και αποφασισμένοι να αντιδράσουμε, να βελτιωθούμε και να επιστρέψουμε πιο δυνατοί. Η σεζόν είναι μεγάλη και η δουλειά συνεχίζεται», ανέφερε χαρακτηριστικά η ΚΑΕ Άρης, δίνοντας το σύνθημα για τη συνέχεια.

Δείτε παρακάτω την «κιτρινόμαυρη» παρακάμερα: