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Ένα διαφορετικό δίδυμο στην κορυφή της επίθεσης παρατάσσει ο ΠΑΟΚ, με τον Αλέσιο Λίσι να κινείται στο εντός έδρας ματς με την Κηφισιά Τutu Deals, με τους Μύθου-Εντιαγέ.

Μετά την διακοπή των Εθνικών ομάδων, ο Δικέφαλος επιστρέφει στη δράση, καθώς υποδέχεται την ομάδα των Βορείων Προαστίων στο γήπεδο της Τούμπας για την 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Με τον Αντώνη Τσιφτσή κάτω από τα δοκάρια ο ΠΑΟΚ και τους Κένι, Κόστα, Χατζηδιάκο Γιαννούλη στην τετράδα της άμυνας από τα δεξιά προς τ' αριστερά.

Το δίδυμο στα χαφ θα αποτελέσουν οι Σανταμαρία και Ούγκρεσιτς, με τους Αντρίγια Ζίβκοβιτς και Ζαφείρη να αναλαμβάνουν τις πλευρές. Το δίδυμο στην επίθεση του ΠΑΟΚ, θα συνθέσουν οι Ανέστης Μύθου και Σερίφ Εντιαγέ.

Για την φιλοξενούμενη Κηφισιά, ο Αναγνωστόπουλος θα είναι ο βασικός τερματοφύλακας, με τους Αποστολάκη, Φαν Έιμα, Ζολιμπουά και Αμπάντα στην τετράδα της άμυνας από τα δεξιά προς τ' αριστερά. Στα χαφ θα βρεθούν οι Γιάγκνε και Κουσουλός, ενώ πίσω από τον Χριστόπουλο θα κινηθούν οι Μπένι, Πόμπο και Κυριόπουλος.