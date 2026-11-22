Μετά τον Ουναΐ, ο Παναθηναϊκός έχασε και τον Αντίνο αλλά δεν μασάει: Ο Πένια έπιασε το πέναλτι του Φούντα και ο Λιβάι με τον Γιάγκουσιτς κέρασαν δύο τσικουδιές τον ΟΦΗ για το 2-0 στο ταμπλό και το 10/11 στο Πρωτάθλημα!

Ο Παναθηναϊκός υποδέχθηκε τον ΟΦΗ μετά την διακοπή λόγω Εθνικών ομάδων και ήξερε ότι δεν θα έχει εύκολο έργο, αφού οι Κρητικοί έχουν βάλει πολύ δύσκολα σε όλους τους «μεγάλους» φέτος (και πέρσι).

Τα πράγματα μάλιστα έγιναν πολύ άσχημα μόλις στο 5ο λεπτό, όταν ο Αντίνο τραυματίστηκε σοβαρά στο γόνατο και έγινε αναγκαστική αλλαγή, ενώ στην εκπνοή του πρώτου μέρους οι Κρητικοί κέρδισαν πέναλτι. Ο Πένια ωστόσο απέκρουσε και κάπου εκεί το... μομέντουμ γύρισε.

Στην επανάληψη το «Τριφύλλι» ήταν βελτιωμένο, επέβαλε ουσιαστικά τον ρυθμό του και χάρη στην εντυπωσιακή κεφαλιά του Λιβάι Γκαρσία από το κόρνερ του Κάνγκουα πήρε το προβάδισμα και δεν κοίταξε ποτέ ξανά πίσω. Το... κερασάκι στην τούρτα ήταν το υπέροχο πλασέ του Γιάγκουσιτς για το 2-0 στα τελευταία λεπτά, που «σφράγισε» οριστικά το πολύτιμο τρίποντο.

Οι αρχικές επιλογές των προπονητών

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ διατήρησε το κλασικό σύστημά του (4-2-3-1), με τον Πένια κάτω από τα δοκάρια και τους Καλάμπρια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν και Κυριακόπουλο στην άμυνα. Στα χαφ βρέθηκαν οι Λουζά και Κάνγκουα, με τους Αντίνο και Λιβάι Γκαρσία στα «φτερά» και τον Ταμπόρδα πίσω από τον προωθημένο Ντέσερς.

Ο Χρήστος Κόντης επέλεξε σχηματισμό 3-4-3, με τον Λίλο κάτω από τα δοκάρια και τους Νικολάου, Πούγγουρα και Σιέλη στην άμυνα. Στην μεσαία γραμμή βρέθηκαν από αριστερά προς τα δεξιά οι Αθανασίου, Ανδρούτσος, Μπουχαλάκης και Ντίκμαν, με τους Φούντα και Αϊτόρ στα άκρα και τον Νους στην κορυφή της επίθεσης.

Σοκ με Αντίνο στον Παναθηναϊκό

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τον χειρότερο δυνατό τρόπο για τον Παναθηναϊκό, αφού στο 5ο λεπτό ο Σαντίνο Αντίνο έκανε μια κούρσα προς την αντίπαλη περιοχή, αλλά στην προσπάθεια να προλάβει την μπάλα (κατάφερε να διώξει ο Σιέλης) υπέστη τραυματισμό στο γόνατο, με τον Αργεντινό να αντικαθίσταται 4 λεπτά αργότερα από τον Γιάγκουσιτς και να αποχωρεί με φορείο.

Ο Κροάτης που μπήκε στην θέση του ήραν ορεξάτος και απείλησε με δύο σουτ σε δύο λεπτά, σημαδεύοντας λίγο άουτ στο 10’ και πάνω στον Λίλο στο 11’. Η μεγαλύτερη ευκαιρία του Παναθηναϊκού ωστόσο ήρθε στο 22’, με τον Λιβάι Γκαρσία να επωφελείται από το κλέψιμο των συμπαικτών του και να βρίσκεται σε θέση βολής μέσα στην περιοχή, κάνοντας όμως πολύ κακό τελείωμα.

Πέναλτι για τον ΟΦΗ, τεράστια απόκρουση του Πένια

Οι Κρητικοί είχαν την δική τους στιγμή 5 λεπτά αργότερα, με τον Πένια να διώχνει το ωραίο σουτ του Φούντα, ενώ στο 29’ δοκίμασε να απειλήσει και ο Λουζά, σημαδεύοντας όμως τον Λίλο. Το βολ πλανέ του Λιβάι Γκαρσία στο 37’ ήταν θεαματικό αλλά άστοχο, με την φάση που θα μπορούσε να αλλάξει όλα τα δεδομένα να έρχεται στο 45’. Ο Αϊτόρ έκανε την σέντρα και ο Φαν Ντρόνγκελεν σταμάτησε την μπάλα με το χέρι, με τον Παπαπέτρου να δείχνει αμέσως την άσπρη βούλα.

Την εκτέλεση ανέλαβε ο Φούντας, με τον Ινιάκι Πένια όμως να πέφτει σωστά στην γωνία του και να διατηρεί το «0», με το τετράλεπτο των καθυστερήσεων να περνάει χωρίς άλλες συγκινήσεις.

Ο Λιβάι έλυσε τον... γόρδιο δεσμό

Το «Τριφύλλι» μπήκε καλύτερα και στο δεύτερο ημίχρονο, με τον Γιάγκουσιτς να αποφεύγει εξαιρετικά τον προσωπικό του αντίπαλο και να αναγκάζει σε μεγάλη απόκρουση τον Λίλο στο 51’. Από την εκτέλεση κόρνερ του Κάνγκουα ωστόσο, ο Λιβάι Γκαρσία πήδηξε ψηλότερα από όλους και με άψογη κεφαλιά έβαλε μπροστά τους «πράσινους», μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς στο ΟΑΚΑ.

Στο 59’ ο Λουζά βρήκε χώρο και δοκίμασε το πόδι του εκτός περιοχής, σημαδεύοντας άουτ, ενώ τέσσερα λεπτά μετά ο Νίστρουπ προχώρησε σε διπλή αλλαγή, βάζοντας Καμαρά και Τετέι αντί των Λουζά και Λιβάι Γκαρσία. Οι γηπεδούχοι μάλιστα «άγγιξαν» λίγο μετά το 2-0, όταν ο Ταμπόρδα ύψωσε υπέροχα στον Ντέσερς, αλλά ο Λίλο απέκρουσε το σουτ του Νιγηριανού στράικερ.

Το σουτ του Κυριακόπουλου στο 72’ πέρασε άουτ, με τον Κόντη να κάνει λίγο μετά τις πρώτες δικές του κινήσεις, βάζοντας Κωστούλα αντί του Σιέλη και Χατζηγιοβάνη αντί του Ντίκμαν. Οι ευκαιρίες του Παναθηναϊκού συνεχίστηκαν, με τον Τετέι να σημαδεύει άουτ από πλεονεκτική θέση στο 76’, ενώ αμέσως μετά μπήκαν οι Σαλάχ-Εντίν και Ραστόντερ αντί των Κυριακόπουλου και Ντέσερς.

Το «καθάρισε» ο Γιάγκουσιτς

Το πλασέ του Ταμπόρδα στο 83' δεν δυσκόλεψε τον Λίλο, με το 2-0 να διαμορφώνεται τελικά δύο λεπτά αργότερα, με ένα άψογο τελείωμα του Γιάγκουσιτς από δεξιά μέσα στην περιοχή, που δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στον αντίπαλο τερματοφύλακα. Ο Κόντης ολοκλήρωσε τις αλλαγές του βάζοντας Αποστολάκη, Καραχάλιο και Θεοδοσουλάκη, με το 2-0 να διατηρείται και στα λεπτά των καθυστερήσεων και τον Παναθηναϊκό να παίρνει μια ακόμα πολύτιμη νίκη.

Οι συνθέσεις:

Παναθηναϊκός (Νίστρουπ): Πένια, Κυριακόπουλος (77' Σαλάχ-Εντίν), Φαν Ντρόνγκελεν, Ντε Φράι, Καλάμπρια, Λουζά (63' Καμαρά), Κάνγκουα, Ταμπόρδα, Αντίνο (9’ Γιάγκουσιτς), Λιβάι Γκαρσία (63' Τετέι), Ντέσερς (77' Ραστόντερ).

ΟΦΗ (Κόντης): Λίλο, Νικολάου (88' Καραχάλιος), Πούγγουρας, Σιέλης (74' Κωστούλας), Αθανασίου, Ανδρούτσος, Μπουχαλάκης, Ντίκμαν (74' Χατζηγιοβάνης), Φούντας (88' Θεοδοσουλάκης), Αϊτόρ (88' Αποστολάκης), Νους.