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Ο Παναθηναϊκός νίκησε με 2-0 τον ΟΦΗ και το SDNA σχολιάζει την απόδοση των παικτών του Τζέικομπ Νίστρουπ. Θετικότατος ο Γιάγκουσιτς, βρήκε γκολ ο Λιβάι Γκαρσία.

Ινιάκι Πένια: Σπουδαία εμφάνιση για τον Ισπανό γκολκίπερ, ο οποίος απέκρουσε μάλιστα πέναλτι στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου και κράτησε όρθια την ομάδα του όποτε χρειάστηκε.

Γιώργος Κυριακόπουλος: Δεν φάνηκε ιδιαίτερα στον αγώνα, έχοντας πάντως ισορροπία ανάμεσα στα ανασταλτικά και τα δημιουργικά του καθήκοντα.

Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν: Θα μπορούσε να είναι ο μοιραίος του Παναθηναϊκού, αφού υπέπεσε σε πέναλτι το οποίο απέκρουσε ο Πένια στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου.

Στέφαν Ντε Φράι: Καλή εμφάνιση από τον «πράσινο» αρχηγό, που κέρδισε τις μονομαχίες που έπρεπε και παρουσίασε συνολικά θετικό πρόσωπο.

Ντάβιντε Καλάμπρια: Ζητούσε διαρκώς μπάλα, έκανε προωθήσεις, πλησίασε στην αντίπαλη περιοχή και ήταν συνολικά από τους διακριθέντες του Παναθηναϊκού.

Ιμράν Λουζά: Θετικός στην μεσαία γραμμή, κράτησε μπάλα, προσπάθησε και να απειλήσει όποτε του δόθηκε η ευκαιρία, δεν προσέφερε όμως το κάτι παραπάνω.

Κινγκς Κάνγουα: Ανέβασε την απόδοσή του στο δεύτερο ημίχρονο και έβγαλε την ασίστ για το γκολ του Λιβάι Γκαρσία, με άψογη εκτέλεση κόρνερ.

Βισέντε Ταμπόρδα: Καλά «κρυμμένος» από την άμυνα του ΟΦΗ, δεν φάνηκε σχεδόν καθόλου στο πρώτο ημίχρονο και δεν μπόρεσε να απειλήσει την αντίπαλη εστία. Στην επανάληψη ήταν πιο ανεβασμένος, βγάζοντας κάποιες όμορφες μπαλιές.

Σαντίνο Αντίνο: Αγωνίστηκε μόλις για 5 λεπτά και αποχώρησε με τραυματισμό.

Λιβάι Γκαρσία: Είχε ενέργεια και διάθεση, το πάλεψε, ήταν μέσα στις φάσεις και τελικά έλυσε τον... γόρδιο δεσμό με φοβερό άλμα και άψογη κεφαλιά.

Σίριλ Ντέσερς: Λιγοστές οι φορές που τροφοδοτήθηκε, προσπάθησε να κάνει ό,τι καλύτερο μπορούσε και είχε μια σημαντική ευκαιρία στο δεύτερο ημίχρονο.

Αντριάνο Γιάγκουσιτς: Πολύ θετικός ο Κροάτης, που έκανε ωραίες ενέργειες, απείλησε την αντίπαλη εστία και τελικά σκόραρε με υπέροχο σουτ στο 85', «σφραγίζοντας» τη νίκη της ομάδας του.

Ετιέν Καμαρά: Θετικός στο διάστημα που αγωνίστηκε, έχοντας σημαντική παρουσία στην μεσαία γραμμή.

Ανδρέας Τετέι: Ταλαιπώρησε πολύ την αντίπαλη άμυνα από την ώρα που μπήκε στο γήπεδο, έχοντας και ευκαιρίες να σκοράρει και βγάζοντας την ασίστ για το 2-0 του Γιάγκουσιτς.

Ανάς Σαλάχ-Εντίν: Θετικός στο διάστημα που έπαιξε.

Ελμίν Ραστόντερ: Θετικός στο διάστημα που έπαιξε, έχοντας και συμμετοχή στην φάση του 2-0.