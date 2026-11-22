Με το δεξί ξεκίνησε την παρουσία του στον πάγκο του Παναιτωλικού ο Γιώργος Πετράκης, οδηγώντας την ομάδα του Αγρινίου σε μια σημαντική νίκη απέναντι στον Βόλο.

Ο Έλληνας προπονητής εμφανίστηκε ικανοποιημένος από την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών του, χωρίς ωστόσο να παραλείψει να επισημάνει τα σημεία στα οποία χρειάζεται βελτίωση η ομάδα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην αμυντική λειτουργία.



Αναλυτικά οι δηλώσεις του Γιώργου Πετράκη:

«Μεγάλη νίκη για μας, κάτω από δύσκολες συνθήκες και απέναντι σε έναν αντίπαλο που είχε μεγάλο κίνητρο για τη νίκη, είμαι ευχαριστημένος από την προσπάθεια των παικτών. Έχουμε πολλά να βελτιώσουμε, κυρίως στο αμυντικό κομμάτι. Όταν συμπληρωθεί το ρόστερ και επιστρέψουν οι τραυματίες, θα αποδώσουμε στο γήπεδο πράγματα που θα χαίρεται ο κόσμος».

Για το γεγονός ότι πατέρας και γιος έχουν βρεθεί στον πάγκο του Παναιτωλικού:

«Δεν είναι μυστικό ότι ο Παναιτωλικός είναι ένα από τα καλύτερα σωματεία στην Ελλάδα τόσο αναφορικά με τη λειτουργία, όσο και με διοικητικά. Ο πατέρας μου αγαπήθηκε εδώ και μου είπε ότι είναι τέτοιες οι συνθήκες που όποιος θέλει να δουλέψει για να πετύχει, μπορεί να τα καταφέρει».