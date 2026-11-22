Ο επιθετικός του Παναθηναϊκού πραγματικά απογειώθηκε για να ανοίξει το σκορ απέναντι στον ΟΦΗ.

Την ικανότητα του στο ψηλό παιχνίδι και το εντυπωσιακό του άλμα απέδειξε για μία ακόμα φορά ο Λιβάι Γκαρσία. Ο επιθετικός του Παναθηναϊκού, παρότι δεν είναι και το πρώτο μπόι, έχει σημειώσει ουκ ολίγα εντυπωσιακά γκολ στην καριέρα του με το κεφάλι και πρόσθεσε άλλο ένα στη συλλογή του.

Σε εκτέλεση κόρνερ στο δεύτερο δοκάρι, ο Λιβάι Γκαρσία έκανε ένα εκπληκτικό άλμα όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες και με πολύ εντυπωσιακό τρόπο άνοιξε το σκορ απέναντι στους Κρητικούς, ξεκλειδώνοντας ένα πολύ πολύπλοκο παιχνίδι.