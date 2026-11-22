Η Λίβερπουλ πέτυχε ακόμα μια συντριβή κόντρα στην Γιουνάιτεντ στο Anfield, τη διέσυρε με 4-0 και την έσπρωξε στον υποβιβασμό!

Μια ακόμα εντυπωσιακή νίκη σε βάρος της «αιώνιας» αντιπάλου της έγραψε στα βιβλία της ιστορίας η Λίβερπουλ, η οποία εκμεταλλεύτηκε την κόκκινη στο 8’ και αφού δημιούργησε μια θάλασσα από ευκαιρίες, επιβλήθηκε «μόνο» με 4-0 στο Anfield. Με αυτό το τρίποντο, η ομάδα του Άντονι Ιραόλα μάψεζε τη διαφορά από την πρωτοπόρο, Άρσεναλ, στο -7 και έστειλε την Μάντσεστερ στη 19η θέση έπειτα από 11 αγωνιστικές στην Premier League.

Ο Μαουρίτσιο Ποκετίνο μετρούσε ώρες στον πάγκο των Κόκκινων Διαβόλων και δεν θα μπορούσε να φανταστεί χειρότερο ξεκίνημα στο ντεμπούτο του. Στο 8’ ο Ντε Λιχτ έχασε τη φάση, ο Ίσακ πήρε και έφυγε μόνος του, ο Γιορό τον ανέτρεψε πριν μπει στην περιοχή και είδε απευθείας κόκκινη. Σαν να μην έφτανε αυτό για τους φιλοξενούμενους, ο Σόμποζλαϊ μετέτρεψε σε γκολ το φάουλ από το ημικύκλιο και τρία λεπτά αργότερα ο Βιρτς με ακροβατικό τελείωμα α λα Ιμπραΐμοβιτς ουσιαστικά έβαλε φινάλε στο derby (2-0).

Όπως εύκολα θα φανταζόταν ο οποιοσδήποτε, στη συνέχεια η camera ήταν μόνο προς μία κατεύθυνση. Στο 17’ ο Λάμενς σταμάτησε τον Ίσακ και στο 22’ ο Ποκετίνο έβαλε τον Μαγκουάιρ για να σώσει την κατάσταση στην άμυνα. Στο επόμενο κομμάτι η Λίβερπουλ έμεινε κάπως ήσυχη και στο φινάλε του πρώτου μέρους ο Βέλγος keeper της Γιουνάιτεντ σταμάτησε το αριστερό σουτ του ΜακΆλιστερ και στο 40’ ο Μαγκουάιρ έβαλε σωτήριο block στον Ίσακ για να φύγει το πρώτο μέρος με 2-0.

Στην επανάληψη η Λίβερπουλ συνέχισε να δημιουργεί φάσεις με μεγάλη άνεση. Στο 59’ ο Μπαρκολά έφυγε μόνος αλλά δεν μπόρεσε να περάσει τον Λάμενς και στο 62’ ο Ίσακ έφυγε και αυτός στο ξέφωτο μετά τη νέα γκάφα του Ντε Λιχτ όμως το τελείωμά του ήταν κακό. Στο 66’ ήρθε το 3-0 για την Λίβερπουλ, όταν ο Μπαρκολά ήταν άπιαστος από δεξιά και γύρισε στον Ρίο Ενγκουμόα που πλάσαρε από κοντά για το 3-0 και έγινε ο νεαρότερος που σκοράρει στο derby.

Οι φάσεις χωρίς υπερβολή, δεν σταματούσαν, Σόμποζλαϊ και Φαν Ντάικ δεν μπόρεσαν να βρουν δίχτυα, όμως το έκανε στο 82’ ο Μουνιόθ με εκπληκτικό πλασέ στο παραθυράκι διαμορφώνοντας το τελικό 4-0, όπου και σταμάτησε το μαρτύριο της Γιουνάιτεντ.