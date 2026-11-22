Ο Λορέντζο Σιπιόνι μίλησε για το β’ ημίχρονο του Ολυμπιακού και για το πρώτο του γκολ με τα «ερυθρόλευκα».

Ο μέσος του Ολυμπιακού τόνισε ότι στο β’ ημίχρονο η ομάδα διόρθωσε τα λάθη της και έτσι το 2-2 έγινε 6-2.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Λορέντζο Σιπιόνι

«Στο β’ ημίχρονο έπρεπε να διορθώσουμε τα λάθη που κάναμε στο πρώτο. Καταλάβαμε ακριβώς τι έφταιγε, ο αντίπαλος ήξερε τι να περιμένει από εμάς για να κλέψει τη μπάλα και να βγει στην αντεπίθεση, όπως ακριβώς δεχθήκαμε τα δύο γκολ. Καταλάβαμε τι έπρεπε να διορθώσουμε, κάναμε ένα δεύτερο ημίχρονο τελείως ήρεμο, τελείως διαφορετικό από το πρώτο γιατί αντιληφθήκαμε πάρα πολύ γρήγορα τις ιδέες που έπρεπε να εφαρμοστούν και γι’ αυτό κάναμε ένα πολύ καλύτερο παιχνίδι».

Για το πρώτο του γκολ με τη φανέλα του Ολυμπιακού: «Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που κατάφερα να βάλω το πρώτο μου γκολ, εδώ στο Καραϊσκάκης. Πέρσι δεν το είχα καταφέρει και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γιατί μετά από τόσο καιρό που δεν παίζω, μπόρεσα και πήρα την ευκαιρία για να δείξω πόσο πολύ δουλεύω, γιατί δεν σημαίνει ότι κάποιος όσο δεν παίζει δεν προσπαθεί. Είμαι πολύ χαρούμενος που κατάφερε να επιβραβευτεί η δουλειά που κάνω όλο αυτό το διάστημα».