Σοβαρό φαίνεται πως είναι το πρόβλημα τραυματισμού του Γουένιεν Γκέιμπριελ, με τον πρώην σέντερ του Παναθηναϊκού να κινδυνεύει να χάσει την αναμέτρηση της Μπεσίκτας με τους «πράσινους».

Έναν σημαντικό «πονοκέφαλο» έχει να διαχειριστεί η Μπεσίκτας, καθώς ο Γουένιεν Γκέιμπριελ αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού που ενδέχεται να τον κρατήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός αγωνιστικής δράσης.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν στην Τουρκία, ο 29χρονος σέντερ, που τραυματίστηκε στην αναμέτρηση με την Παρτιζάν, αναμένεται να απουσιάσει για αρκετό διάστημα, γεγονός που καθιστά εξαιρετικά αμφίβολη τη συμμετοχή του στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στις 4 Δεκεμβρίου, για τη 15η αγωνιστική της EuroLeague.

Μάλιστα, ο μάνατζέρ του, Σέαντ Γκαλίγιασεβιτς, έστειλε δημόσιο μήνυμα συμπαράστασης στον παίκτη, ευχόμενος ταχεία ανάρρωση και επιστροφή στα παρκέ ακόμη πιο δυνατός.

Προς το παρόν δεν έχει γίνει γνωστή η ακριβής φύση του τραυματισμού, ούτε υπάρχει επίσημο χρονοδιάγραμμα επιστροφής. Ωστόσο, όλα δείχνουν πως ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού δύσκολα θα προλάβει να τεθεί αντιμέτωπος με την παλιά του ομάδα.