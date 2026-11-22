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Ισχυρό «μήνυμα» της εξαιρετικής αγωνιστικής κατάστασης στην οποία βρίσκεται έστειλε η Νόρντζελαντ πριν την εντός έδρας μάχη με τον Παναθηναϊκό την προσεχή Πέμπτη (26/11, 22:00) για το Conference League, σκορπίζοντας την Κοπεγχάγη με το... αστρονομικό 5-0!

Η ομάδα του Γενς Φόνσκοβ Όλσεν βρίσκεται στην 4η θέση του βαθμολογικού πίνακα έχοντας 26 βαθμούς, μειώνοντας στο -6 από την κορυφή στην οποία βρίσκεται η σημερινή αντίπαλός της.

Η αντίπαλος του Τριφυλλιού άνοιξε το σκορ στο 37ο λεπτό με τέρμα του Ρόικιαερ και με τη συμπλήρωση μιας ώρας αγώνα βρέθηκε με παίκτη περισσότερο αφού αποβλήθηκε για τους φιλοξενούμενους ο Μάρκγκραφ.

Στο 67' ο Λαχτενμάκι πέτυχε το 2-0 και δύο λεπτά αργότερα, ο Αντέλ σημείωσε και τρίτο τέρμα για την Νόρτζελαντ που έδειχνε πραγματικά ασταμάτητη ειδικότερα από την αποβολή και έπειτα.



Στο 74ο λεπτό ο Λιντ έκανε τέσσερα τα τέρματα της και στο 83', ο ίδιος ολοκλήρωσε τον θρίαμβο για το ηχηρότατο 5-0!

Η ενδεκάδα που παρέταξε ο Όλσεν αποτελούταν από τους: Χάνσε - Γουόκερ, Νέλσον, Μάρκμαν - Άνκερσεν (80' Νόρχαϊμ), Γιάνσεν, Ρόικιαερ (64' Μπρινκ), Λαχτενμάκι (84' Αμοάκο) - Ράσμουσεν (64' Σαντιό), Λιντ, Αντέλ (80' Μπέρτελσεν).