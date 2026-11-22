Από την πλευρά του Παναθηναϊκού ξεκαθάρισαν ότι τα χρόνια που ο σύλλογος γύριζε και το άλλο μάγουλο έχουν περάσει ανεπιστρεπτί, όσο κι αν συνεχίζεται η προπαγάνδα.

Μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί του ΟΦΗ ακολούθησαν νέες «φωνές» για την διαιτησία, με το «Τριφύλλι» να εξηγεί πως άπαντες θα πρέπει πλέον να συνηθίσουν στην ιδέα της «πράσινης» κορυφής, αφού οι εποχές που ο σύλλογος γυρνούσε το άλλο μάγουλο έχουν περάσει πια ανεπιστρεπτί.

Η διαρροή του Παναθηναϊκού:

«Οι διαπλεκόμενοι όλων των ειδών και των αποχρώσεων, που ασέλγησαν κυνικά όσο και ξεδιάντροπα τα τελευταία πολλά χρόνια πάνω στο ελληνικό ποδόσφαιρο, έχουν το θράσος να κουνάνε το δάχτυλο μπας και φρενάρουν τον Παναθηναϊκό, ανακαλύπτοντας αφηγήματα που δεν πείθουν ούτε τους ίδιους.

Είναι πλέον ξεκάθαρο ότι η δυναμική και η συσπείρωση του Παναθηναϊκού, επί παντός επιστητού, τους έχει κάνει να χάσουν τον ύπνο τους και να ανακαλύπτουν κάθε φορά διαφορετικά «φαντάσματα», στους αγώνες της ομάδας μας.

Τα χρόνια που ο Παναθηναϊκός γύριζε και το άλλο μάγουλο έχουν περάσει ανεπιστρεπτί. Όση προπαγάνδα κι αν κάνουν, όσο κι αν σκούζουν, θα πρέπει να συνηθίσουν στην ιδέα της πράσινης κορυφής.

Με το σπαθί μας και όχι με δεκανίκια, όπως έκαναν οι ίδιοι στην πλειονότητα των περασμένων ετών».