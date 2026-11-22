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Με τον Τάισον στην αποστολή θα υποδεχθεί ο ΠΑΟΚ Β τη Νίκη Βόλου (23/11 15:00), στο παιχνίδι της 12ης αγωνιστικής της Superbet League 2

Ο Δικέφαλος μετά τη βαριά ήττα στην Τρίπολη, ψάχνει τους πρώτους του βαθμούς με τον Στέλιο Μαλεζά στον πάγκο του, έχοντας μάλιστα και τις... ενισχύσεις του Τάισον.

Όπως είναι γνωστό, ο Βραζιλιάνος προπονείται τις τελευταίες εβδομάδες με τον ΠΑΟΚ Β, δίνοντας μάλιστα το παρών σε αποστολή, για την αναμέτρηση με τη Νίκη Βόλου.

Εκτός βρίσκεται ο τιμωρημένος Γιώργος Κοσίδης, αλλά και οι Δημήτρης Μπαταούλας, Βαγγέλης Γκιόκα, Έντι Ντούνγκα και ο Δημήτρης Μπέρδος. Πιθανότατα, οι περισσότεροι εξ αυτών, θα βρεθούν στην αποστολή της Κ19, η οποία αναχωρεί αύριο (23/11) για τη Γερμανία.

Αναλυτικά η αποστολή του ΠΑΟΚ Β:

Νικολακούλης, Τσιντσόλης, Κωττάς, Αβράμπος, Απιατσιόνακ, Σιδεράς, Τσιότας, Πασαχίδης, Κούπενος, Βυρσωκινός, Τσοπούρογλου, Λεωνιδόπουλος, Ελευθεριάδης, Παπαγεωργίου, Μπιασότο, Τσιφούτης, Κανίς, Καραγκέα, Γκαλεάνο, Τάισον, Σιφναίος, Γραββάνης, Στύλος.