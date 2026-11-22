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Οι ατάκες του Αντώνη Τσιφτσή στην κάμερα της NOVA για τη νίκη του ΠΑΟΚ, την ανανέωσή του αλλά και την απαιτητική συνέχεια.

Όσα είπε:

«Είμαι πολύ χαρούμενος για την ανανέωση. Ήταν ένα όνειρο για εμένα. Πρέπει να συνεχίσω να δουλέψω σκληρά και να δίνω τον καλύτερο μου εαυτό.

Πρέπει να είμαστε έτοιμοι όποιος και αν χρειαστεί να παίξει. Δυστυχώς έχουμε τραυματισμούς στην ομάδα και στη θέση τη δικιά μας. Περαστικά και στους δύο εύχομαι (σ.σ Παβλένκα, Μοναστηρλή).

Εμείς πρέπει να μπαίνουμε να κερδίζουμε όλα τα παιχνίδια. Η Κηφισιά έκανε καλό παιχνίδι ακόμη και όταν έμεινε με 10 παίκτες. Στο ποδόσφαιρο θα έχεις και καλές και κακές εμφανίσεις. Σημασία έχει το αποτέλεσμα. Δε συμφωνώ ότι είχαμε κακές εμφανίσεις και στα ματς που δεν πήραμε τα αποτελέσματα.

Ελπίζω ότι έχουμε βρει μια ροή και χρόνο. Έχουμε αυτοπεποίθηση, είμαστε σε καλό δρόμο. Δουλεύουμε σωστά και βγαίνει στο γήπεδο.

Χρειάζεσαι χρόνο για να προσαρμοστείς στα θέλω του προπονητή, αλλά πλέον το δείχνουμε στον αγωνιστικό χώρο.

Παίζεις ποδόσφαιρο, μπορεί να δεχτείς γκολ. Πρέπει να διορθώσουμε την άμυνα μας, αλλά πρέπει να κοιτάμε την επίθεση μας που δημιουργούμε πολλές ευκαιρίες.

Πρέπει να κεράσει ο Ζίβκοβιτς μετά την ανανέωση, όχι μόνο το χατ τρικ. Και εγώ θα κεράσω».