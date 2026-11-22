Ο Δημήτρης Γιαννούλης σχολίασε την επιστροφή του από τον τραυματισμό, ενώ στάθηκε στους τομείς που φαίνεται να βελτιώνεται ο ΠΑΟΚ στα τελευταία παιχνίδια.

Ο διεθνής μπακ υπογράμμισε τα σημεία-κλειδιά που έφεραν τη νίκη στον ΠΑΟΚ απέναντι στην Κηφισιά, ενώ κλήθηκε να σχολιάσει και το πως νιώθει μετά τον τραυματισμό του.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Δημήτρης Γιαννούλης:

Για την κατάστασή του μετά τον τραυματισμό: «Ακόμα χρειάζομαι λίγο χρόνο γιατί έχω πολύ δρόμο μπροστά μου. Πηγαίνω πολύ καλύτερα και ευελπιστώ θα είμαι πολύ καλύτερα στη συνέχεια».

Για το ματς με την ΑΕΚ: «Είναι ένα εκτός έδρας ντέρμπι. Δύσκολο ματς. Καθοριστικό αλλά δεν είναι το τέλος του κόσμου. Θα πάμε να παίξουμε το παιχνίδι μας και θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε»

Για την Κηφισιά: «Ακούσαμε την ομιλία του προπονητή πριν το παιχνίδι και είπαμε να μην κάνουμε τα λάθη του παρελθόντος και νομίζω τα πήγαμε πολύ καλά. Το παιχνίδι κρίθηκε από την καλή μας απόδοση. Έπαιξε ρόλο και η κόκκινη κάρτα που έκανε πιο απλά τα πράγματα στη συνέχεια. Δείξαμε από το πρώτο λεπτό ότι μπήκαμε στο ματς για να κερδίσουμε και το κάναμε»

Για τη βελτίωση του ΠΑΟΚ: «Δουλεύουμε καθημερινά ειδικά στην αμυντική μας λειτουργία. Ξέρουμε τι πρέπει να βελτιώσουμε και όπως φαίνεται το... βρίσκουμε»