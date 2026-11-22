Ο Κώστας Καραπαπάς ξέσπασε για τις διαιτητικές αποφάσεις, τονίζοντας ότι ο Ολυμπιακός παίζει με διαφορετικούς όρους σε σχέση με τους ανταγωνιστές τους και πως «πρέπει ο καθένας να πάρει τα μέτρα του»

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε:

«Ο Ολυμπιακός προσπαθεί, να αλλάξει, να γίνει καλύτερος, αλλά πρέπει να καταλάβει ο κόσμος μας και να μας στηρίξει ακόμα περισσότερο, ότι παίζουμε σε ένα πρωτάθλημα με διαφορετικούς όρους. Παίζει με διαφορετικούς όρους ο Ολυμπιακός και με διαφορετικούς κανονισμούς. Με διαφορετικούς κανονισμούς παίζουν οι ανταγωνιστές του.

Μόνο σήμερα, είδαμε μια καθαρή κόκκινη κάρτα σε ένα γήπεδο και μιλάω για το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Δεν υπάρχει VAR, δεν υπάρχει τίποτα. Βλέπουμε τους πάντες να ευνοούνται, εύκολες κόκκινες κάρτες βλέπουμε στο λεπτό, όπως στο άλλο γήπεδο στην Τούμπα. Και εδώ πέρα γίνεται αίμα και άμμος και την πιο μικρή φάση τη βλέπουμε 55 φορές στο VAR και όπως βλέπουμε τα στατιστικά 99 φορές είναι κατά του Ολυμπιακού.

Εγώ σήμερα θα κάνω μόνο ένα ερώτημα σε όλους εσάς στο Τύπο, σε όλους τους ανθρώπους που παρακολουθούν αυτό το πρωτάθλημα και έχουμε αίσθηση τι συμβαίνει. Θα σας πω ένα πράγμα. Πείτε μου, μία χώρα του κόσμου που μπορεί σε ένα κρίσιμο παιχνίδι όπως αυτό στο ΟΑΚΑ απόψε, να σφυρίζει ένας διαιτητής του οποίου η γυναίκα του είναι πρόεδρος του καναλιού του ιδιοκτήτη της μίας ομάδας.

Πείτε μου σε ποιο πρωτάθλημα του κόσμου σφυρίζει διαιτητής επανειλημμένα μια ομάδα, ενώ η σύζυγός του -και να είναι καλά το κορίτσι και να ευτυχεί και να έχει τα καλά του κόσμου, άλλο το ένα, άλλο το άλλο- πείτε μου, θα μπορούσε σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα να σφυρίζει ένας άνθρωπος του οποίου η σύζυγος εργάζεται στο κανάλι του ανθρώπου της ομάδας την οποία σφυρίζει; Πόσο λογικό είναι αυτό;

Δεν το ξέρει αυτό ο Λανουά. Δεν το ξέρει αυτό ο Γκαγκάτσης. Δεν το ξέρει κανένας; Δεν μιλάει κανένας; Είναι πολύ φυσιολογικό αυτό; Πόσες φορές θα το δούμε; Δηλαδή τι πρέπει να γίνει για να δώσει μια κόκκινη κάρτα; Είναι μια γροθιά. Δεν τιμωρείται; Ως τι; Εδώ βλέπουμε άλλα και άλλα. Είδαμε ποδοσφαιριστή να χτυπήσει το κεφάλι κλωτσιά στο Καυταντζόγλειο την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν είναι κόκκινη κάρτα. Άλλος κανονισμός. Βλέπουμε σήμερα αυτή την μπουνιά. Άλλαξε ο κανονισμός. Τι λένε;

Μήπως νομίζετε ότι μας αρκούνε εμάς να κάνουμε διαρροές μετά τα σεμινάρια των διαιτητών ότι ήταν όλα λάθος και όλα εναντίον μας; Η βαθμολογία τι γράφει. Τι λένε σε σεμινάρια δεν μας ενδιαφέρει. Αυτό μας ενδιαφέρει. Αλλά πρέπει να το καταλάβει πρώτα ο δικός μας ο κόσμος και μετά όποιος φίλαθλος έχει μυαλό και νιονιό να καταλάβει τι συμβαίνει.

Αλλά αν νομίζουν ότι ο Ολυμπιακός είναι εύκολος, έχει αποδείξει η ιστορία πολλές φορές ότι μόνος του απέναντι σε όλους νίκησε. Το ίδιο θα συμβεί και τώρα. Να είναι όλοι ήσυχοι. Και 102 χρόνια ο Ολυμπιακός έχουν πει πολλά για εμάς αλλά ανόητους δεν μας έχει πει κανείς. Να πάρει ο καθένας τα μέτρα του λοιπόν. Να είστε καλά».