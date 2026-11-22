Φανερά απογοητευμένος μετά την ήττα της Κηφισιάς Τutu Deals στην Τούμπα (4-0), ήταν ο Σεμπάστιαν Λέτο, ο οποίος χαρακτήρισε τη σημερινή εμφάνιση ως τη χειρότερη της σεζόν.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου:

«Καλησπέρα σε όλους. Ήταν η χειρότερη εμφάνιση της χρονιάς με διαφορά. Δεν μπορείς να ξεκινάς όπως ξεκινήσαμε το παιχνίδι, δίνοντας την ευκαιρία σε αντιπάλους όπως ο ΠΑΟΚ. Δεν με νοιάζει αν κάποιος παίκτης δεν παίζει, έχουμε έναν στόχο και σήμερα δεν τον υλοποιήσουμε. Θα δουλέψουμε τις αδυναμίες μας μέσα στην εβδομάδα, γιατί γνωρίζαμε τα δυνατά σημεία του ΠΑΟΚ, αλλά δεν τα διαχειριστήκαμε σωστά και πρέπει να δουλέψουμε σκληρά τα όσα έγιναν».

Για τον Ζίβκοβιτς και τις ποινές καρτών: «Δεν είναι μόνο ο Ζίβκοβιτς είναι πολλοί παίκτες. Δουλέψαμε στη δεξιά καλή πλευρά του ΠΑΟΚ, αλλά είχαμε πολλά ατομικά λάθη, πρέπει να δουλέψουμε πάνω σε αυτό. Παίζουμε κάθε παιχνίδι σαν τελικό, αλλά όπως είναι λογικό υπάρχουν άλλα παιχνίδια που στοχεύουμε περισσότερο. Έπρεπε να πάρουμε την απόφαση, αλλά πρέπει να συγκεντρωθούμε στην Καλαμάτα».