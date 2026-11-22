Η Μπεσίκτας επικράτησε με 92-91 της Φενέρμπαχτσε στο μεγάλο ντέρμπι της Κωνσταντινούπολης, αντέχοντας στην αντεπίθεση των πρωταθλητών και στην εκπληκτική εμφάνιση του Τάλεν Χόρτον-Τάκερ.

Ένα πραγματικό θρίλερ εκτυλίχθηκε στην Κωνσταντινούπολη, με την Μπεσίκτας να πανηγυρίζει τεράστια νίκη επί της Φενέρμπαχτσε με 92-91, για την 9η αγωνιστική του τουρκικού πρωταθλήματος, σε μια αναμέτρηση που τα είχε όλα!

Οι γηπεδούχοι μπήκαν με το πόδι πατημένο στο γκάζι και κυριάρχησαν για τρία δεκάλεπτα, φτάνοντας να προηγούνται ακόμη και με 21 πόντους (73-51). Ωστόσο, η Φενέρμπαχτσε δεν είχε πει την τελευταία της λέξη και εξαπέλυσε εντυπωσιακή αντεπίθεση στην τελευταία περίοδο, πλησιάζοντας σε απόσταση αναπνοής. Η ανατροπή, όμως, έμεινε στη μέση, με την Μπεσίκτας να αντέχει και να παίρνει τη νίκη.

Απόλυτος πρωταγωνιστής για τους ηττημένους ήταν ο Τάλεν Χόρτον-Τάκερ, ο οποίος πραγματοποίησε ακόμη μία τρομερή εμφάνιση, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 34 πόντους, εκ των οποίων οι 18 στην τελευταία περίοδο! Ο Αμερικανός αγωνίστηκε για 25 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα, κατέβασε οκτώ ριμπάουντ και μοίρασε μία ασίστ, όμως η προσωπική του παράσταση δεν αποδείχθηκε αρκετή.

Στην αντίπερα όχθη, η Μπεσίκτας, που παρατάχθηκε χωρίς τον τραυματία Γκέμπριελ, είχε σε εξαιρετική κατάσταση τον Ουίλμπεκιν, ο οποίος πέτυχε 20 πόντους, μάζεψε δύο ριμπάουντ και μοίρασε δύο ασίστ. Καθοριστικός ήταν και ο Κορκμάζ με 13 πόντους και έξι ριμπάουντ, ενώ ο Γουόκερ πρόσθεσε 12 πόντους. Μόργκαν και Ζίζιτς ήταν επίσης παραγωγικοί. Ο Καναδός σημείωσε 10 πόντους, όσους και ο Κροάτης, που είχε επίσης τέσσερα ριμπάουντ και τρεις ασίστ.

Με αυτή τη νίκη, η Μπεσίκτας ανέβηκε στο 5-4, υποχρεώνοντας τη Φενέρμπαχτσε στη δεύτερη διαδοχική ήττα της, μετά από εκείνη στο Μιλάνο, με τους πρωταθλητές να υποχωρούν στο 6-3.

Τα δεκάλεπτα: 29-18, 54-35, 73-54, 92-91.