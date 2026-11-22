Παγκόσμιος πρωταθλητής στο MotoGP για όγδοη φορά στην καριέρα του αναδείχθηκε ο Μαρκ Μάρκεθ.

Ο Ισπανός αναβάτης της Ducati τερμάτισε όγδοος στο πορτογαλικό γκραν πρι, το οποίο διεξήχθη στην πίστα του Πορτιμάο, και το προβάδισμα που έχει αποκτήσει στη βαθμολογία έναντι του Χόρχε Μαρτίν της Aprilia δεν μπορεί να καλυφθεί στον ένα αγώνα που απομένει για την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος και ο οποίος θα λάβει χώρα την επόμενη Κυριακή (29/11) στη Βαλένθια. Έτσι, ο Μάρκεθ «έπιασε» στην κορυφή της λίστας με τους περισσότερους τίτλους στη μεγάλη κατηγορία των μοτοσικλετών τον σπουδαίο Ιταλό, Τζιάκομο Αγκοστίνι.

Στον 33χρονο Μάρκεθ αρκούσε να τερματίσει στην πρώτη εννιάδα του σημερινού γκραν πρι των 25 γύρων. Έτσι, μολονότι εκκίνησε από τη δεύτερη θέση, ο Ισπανός ήταν προσεκτικός και κατάφερε να πάρει την όγδοη θέση που του χάρισε το όγδοο «στέμμα» στην καριέρα του. Μετά το τέλος του αγώνα ο ίδιος ο Αγκοστίνι του έδωσε ένα χρυσό κράνος.

Τη νίκη στο πορτογαλικό γκραν πρι πήρε ο Μάρκο Μπετζέκι για λογαριασμό της Aprilia, δεύτερος ήταν ο Μαρτίν, ενώ το βάθρο συμπλήρωσε ο Ραούλ Φερνάντεθ της Trackhouse. Στην κατάταξη των αναβατών, ο Μαρκ Μάρκεθ έχει 439 βαθμούς, ενώ ακολουθούν ο Μαρτίν με 396 και ο Μπετζέκι με 394.