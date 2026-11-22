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Η Ρεάλ Μαδρίτης τα χρειάστηκε απέναντι στην Μπανταλόνα, όμως επικράτησε με 91-88 και έκανε το 9/9 στο ισπανικό πρωτάθλημα, με τον Αντρές Φελίζ να δίνει τις λύσεις στα κρίσιμα.

Η Ρεάλ Μαδρίτης μπορεί να συνεχίζει αήττητη στην ισπανική ACB, ωστόσο χρειάστηκε να περάσει από... σαράντα κύματα για να λυγίσει την Μπανταλόνα με 91-88 στο Movistar Arena, πανηγυρίζοντας την ένατη νίκη της σε ισάριθμες αγωνιστικές.

Η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ, που προερχόταν από δύο διαδοχικές ήττες στην EuroLeague απέναντι σε Μπεσίκτας και Ολυμπιακό, μπήκε δυνατά στην αναμέτρηση και προηγήθηκε με 26-13 στο πρώτο δεκάλεπτο, έχοντας εξαιρετικά ποσοστά από την περιφέρεια. Ωστόσο, η συνέχεια ήταν εντελώς διαφορετική, με τους φιλοξενούμενους να αντιδρούν και να μειώνουν σε 41-39 στο ημίχρονο.

Η Μπανταλόνα συνέχισε να βάζει δύσκολα στη «Βασίλισσα», πέρασε μπροστά με 59-62 στο τέλος της τρίτης περιόδου και μετέτρεψε το τελευταίο δεκάλεπτο σε πραγματικό θρίλερ.

Ο Ρίκι Ρούμπιο πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση με 19 πόντους και 30 μονάδες στην αξιολόγηση, ενώ με επτά συνεχόμενους πόντους έβαλε την Μπανταλόνα μπροστά με 87-88, ένα λεπτό πριν από το φινάλε.

Εκεί, όμως, μίλησε ο Αντρές Φελίζ! Ο γκαρντ της Ρεάλ, που ξεπέρασε τους 20 πόντους, ήταν καθοριστικός στην τελική ευθεία, δίνοντας ξανά το προβάδισμα στους Μαδριλένους στα τελευταία 17 δευτερόλεπτα και συμβάλλοντας αποφασιστικά στη νίκη.

Παρά το θετικό αποτέλεσμα, τα 20 λάθη της Ρεάλ φανέρωσαν πως εξακολουθεί να αντιμετωπίζει προβλήματα στο παιχνίδι της, με την ομάδα του Μαρτίνεθ να διατηρεί μεν το απόλυτο στην Ισπανία, αλλά να μην πείθει με την απόδοσή της.

Τα δεκάλεπτα: 26-13, 41-39, 59-62, 91-88.

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