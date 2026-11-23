Πένθος επικρατεί στην Τορένσε και στο ποδόσφαιρο της Πορτογαλίας, μετά τον θάνατο ενός φιλάθλου κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με την Μπενφίκα για το Κύπελλο.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στο ημίχρονο του αγώνα, όταν ο οπαδός της γηπεδούχου ομάδας υπέστη καρδιοαναπνευστική ανακοπή στο πάνω διάζωμα του σταδίου «Jamor».



Οι άνθρωποι του γηπέδου κινητοποιήθηκαν άμεσα, προσφέροντάς του τις πρώτες βοήθειες, ενώ οργανώθηκε επιχείρηση της αστυνομίας για την ταχύτερη μεταφορά του στο νοσοκομείο.



Παρά τις προσπάθειες των διασωστών και των γιατρών, ο άτυχος φίλαθλος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και ο θάνατός του διαπιστώθηκε στο νοσοκομείο. Η Μπενφίκα, η Τορένσε και η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Πορτογαλίας εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους στην οικογένεια του εκλιπόντος.