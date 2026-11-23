Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στο ημίχρονο του αγώνα, όταν ο οπαδός της γηπεδούχου ομάδας υπέστη καρδιοαναπνευστική ανακοπή στο πάνω διάζωμα του σταδίου «Jamor».
Οι άνθρωποι του γηπέδου κινητοποιήθηκαν άμεσα, προσφέροντάς του τις πρώτες βοήθειες, ενώ οργανώθηκε επιχείρηση της αστυνομίας για την ταχύτερη μεταφορά του στο νοσοκομείο.
Παρά τις προσπάθειες των διασωστών και των γιατρών, ο άτυχος φίλαθλος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και ο θάνατός του διαπιστώθηκε στο νοσοκομείο. Η Μπενφίκα, η Τορένσε και η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Πορτογαλίας εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους στην οικογένεια του εκλιπόντος.
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Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στο ημίχρονο του αγώνα, όταν ο οπαδός της γηπεδούχου ομάδας υπέστη καρδιοαναπνευστική ανακοπή στο πάνω διάζωμα του σταδίου «Jamor».
Τραγωδία στην Πορτογαλία: Έχασε τη ζωή του φίλαθλος της Τορένσε στο παιχνίδι με την Μπενφίκα