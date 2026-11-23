Μια έντονη διαδικτυακή κόντρα έχει ξεσπάσει στο NBA, με πρωταγωνιστές τον Ντρέιμοντ Γκριν και τον παλαίμαχο άσο του Ολυμπιακού, Έντι Τζόνσον, με αφορμή την αγωνιστική αξία του φόργουορντ των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς και τη θέση του στην ιστορία του πρωταθλήματος.
Η αντιπαράθεση ξεκίνησε μετά από δηλώσεις του Στιβ Κερ για την επιθετική συνεισφορά του Γκριν όταν απουσιάζει ο Στεφ Κάρι, με τον Τζόνσον να αμφισβητεί κατά πόσο ο τετράκις πρωταθλητής του NBA αξίζει μια θέση στο Hall of Fame.
Η κατάσταση ξέφυγε όταν ο Τζόνσον σχολίασε ειρωνικά: «Η βασική σου δουλειά πλέον δεν είναι το podcast; Μπάσκετ παίζεις μόνο όταν παίζει ο Κάρι;», με τον Γκριν να απαντά υπενθυμίζοντάς του πως δεν κατάφερε ποτέ να γίνει All-Star.
Ο άλλοτε παίκτης του Ολυμπιακού δεν άφησε αναπάντητη την πρόκληση, με τον Γκριν να επανέρχεται και να ρίχνει ακόμη περισσότερο λάδι στη φωτιά.
«Αν προσέξετε, ποτέ δεν είναι πραγματικά οι σπουδαίοι παίκτες αυτοί που μπαίνουν σε τέτοιες αντιπαραθέσεις, ούτε οι νικητές. Είναι πάντα οι χαμένοι και εκείνοι που δεν κατάφεραν να φτάσουν πραγματικά ψηλά. Αφήστε τους λοιπόν να μιλούν», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Μια κόντρα που έχει προκαλέσει αίσθηση στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, με τον Γκριν να υπερασπίζεται τις επιτυχίες και την παρακαταθήκη του στο NBA.
Draymond Green WENT OFF on Eddie Johnson after the game: “You got guys comparing their young selves to my old self, which is fun. Says a lot. You got people flexing their résumés, and if I flex my résumé back, I’m the bully. In this soft world we’re living in, people say, ‘Oh, I’m picking on someone.’ “People gonna say what they’re gonna say. If I have time, I’ll usually respond just once and then just kind of let them talk to their microphone or their laptop or, in Eddie Johnson’s case, whoever he has typing for him. Because we know he don’t know how to use those things. “If you notice, it’s never really the greats debating, and it’s never the winners debating. It’s always the losers and the guys who just didn’t quite… do it. And so, let them debate.” https://t.co/8TK90O5ES7— BrickCenter (@BrickCenter_) November 23, 2026