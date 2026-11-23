Στα άκρα η αντιπαράθεση του Ντρέιμοντ Γκριν με τον άλλοτε παίκτη του Ολυμπιακού, Έντι Τζόνσον, με τους δύο άνδρες να ανταλλάσσουν αιχμηρές δηλώσεις.

Μια έντονη διαδικτυακή κόντρα έχει ξεσπάσει στο NBA, με πρωταγωνιστές τον Ντρέιμοντ Γκριν και τον παλαίμαχο άσο του Ολυμπιακού, Έντι Τζόνσον, με αφορμή την αγωνιστική αξία του φόργουορντ των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς και τη θέση του στην ιστορία του πρωταθλήματος.

Η αντιπαράθεση ξεκίνησε μετά από δηλώσεις του Στιβ Κερ για την επιθετική συνεισφορά του Γκριν όταν απουσιάζει ο Στεφ Κάρι, με τον Τζόνσον να αμφισβητεί κατά πόσο ο τετράκις πρωταθλητής του NBA αξίζει μια θέση στο Hall of Fame.

Η κατάσταση ξέφυγε όταν ο Τζόνσον σχολίασε ειρωνικά: «Η βασική σου δουλειά πλέον δεν είναι το podcast; Μπάσκετ παίζεις μόνο όταν παίζει ο Κάρι;», με τον Γκριν να απαντά υπενθυμίζοντάς του πως δεν κατάφερε ποτέ να γίνει All-Star.

Ο άλλοτε παίκτης του Ολυμπιακού δεν άφησε αναπάντητη την πρόκληση, με τον Γκριν να επανέρχεται και να ρίχνει ακόμη περισσότερο λάδι στη φωτιά.

«Αν προσέξετε, ποτέ δεν είναι πραγματικά οι σπουδαίοι παίκτες αυτοί που μπαίνουν σε τέτοιες αντιπαραθέσεις, ούτε οι νικητές. Είναι πάντα οι χαμένοι και εκείνοι που δεν κατάφεραν να φτάσουν πραγματικά ψηλά. Αφήστε τους λοιπόν να μιλούν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μια κόντρα που έχει προκαλέσει αίσθηση στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, με τον Γκριν να υπερασπίζεται τις επιτυχίες και την παρακαταθήκη του στο NBA.