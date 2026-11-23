Στην ακύρωση σημαντικού αριθμού εισιτηρίων του αγώνα με τη Μίλαν λόγω χρήσης ανακριβών ή εικονικών στοιχείων ταυτοποίησης προχώρησε ο Ολυμπιακός, τα οποία διατίθενται εκ νέου σήμερα στις 12:00.

Αναλυτικά:

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός, ενόψει του αγώνα με την AC Milan για την 5η αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League, ο οποίος θα διεξαχθεί στο Στάδιο «Γ. Καραϊσκάκης» την Πέμπτη 26/11 και ώρα 19:45, ενημερώνει τους φιλάθλους της για τα ακόλουθα:

Κατόπιν συστηματικών ελέγχων που διενεργήθηκαν διαπιστώθηκε η αγορά σημαντικού αριθμού εισιτηρίων με τη χρήση ανακριβών ή εικονικών στοιχείων ταυτοποίησης, τα οποία δεν αντιστοιχούν σε πραγματικά πρόσωπα. Η πρακτική αυτή συνιστά παραβίαση των «Όρων & Προϋποθέσεων Έκδοσης – Χρήσης Εισιτηρίων» της ΠΑΕ Ολυμπιακός, τους οποίους κάθε αγοραστής και κάτοχος εισιτηρίου αποδέχεται και υποχρεούται να τηρεί.

Κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω Όρων, τα εισιτήρια για τα οποία διαπιστώθηκαν οι συγκεκριμένες παραβάσεις ακυρώθηκαν και θα διατεθούν εκ νέου προς πώληση τη Δευτέρα 23/11 και ώρα 12:00, μέσω των επίσημων καναλιών διάθεσης εισιτηρίων της ΠΑΕ, και μόνο.

Περαιτέρω, η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει ότι οι σχετικοί έλεγχοι συνεχίζονται και αφορούν, μεταξύ άλλων, την αντιστοιχία των στοιχείων του προσώπου στο όνομα του οποίου εκδόθηκε κάθε εισιτήριο κατά τη διαδικασία αγοράς του, μέσω των επίσημων καναλιών olympiacos.org και more.com, με τα στοιχεία του προσώπου στο οποίο το συγκεκριμένο εισιτήριο έχει ταυτοποιηθεί ή θα ταυτοποιηθεί μέσω του Gov.gr Wallet.

Σε περίπτωση που από τους ελέγχους διαπιστωθεί ότι εισιτήριο έχει αποκτηθεί, μεταβιβαστεί ή ταυτοποιηθεί κατά παράβαση των ανωτέρω Όρων, η ΠΑΕ Ολυμπιακός θα προβαίνει στην ακύρωσή του, χωρίς προηγούμενη ατομική ειδοποίηση.

Υπενθυμίζεται ότι τα εισιτήρια είναι αυστηρά προσωπικά και ονομαστικά, απαγορεύεται η μη εξουσιοδοτημένη μεταβίβαση και μεταπώλησή τους, ενώ η καταχώριση εισιτηρίου στο Gov.gr Wallet δεν νομιμοποιεί τυχόν προηγούμενη απόκτησή του κατά παράβαση των Όρων Έκδοσης και Χρήσης.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός θα συνεχίσει τους σχετικούς ελέγχους, με σκοπό την αντιμετώπιση της μη εξουσιοδοτημένης μεταπώλησης και την προστασία των φιλάθλων που προμηθεύονται νόμιμα τα εισιτήριά τους.