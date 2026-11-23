Οι Σέρβοι προχωρούν σε μία ιδιαίτερα αιχμηρή αποτίμηση της διαχείρισης του Αντρίγια Ζίβκοβιτς στην εθνική ομάδα, στρέφοντας τα βέλη τους προς τις προηγούμενες επιλογές των ομοσπονδιακών προπονητών!

Την αντίθεση ανάμεσα στον Αντρίγια Ζίβκοβιτς που απολαμβάνει ο ΠΑΟΚ και σε εκείνον που παρουσίαζε η εθνική Σερβίας αναδεικνύει η Mozzart Sport, ασκώντας παράλληλα κριτική στους ομοσπονδιακούς προπονητές για τον τρόπο με τον οποίο αξιοποίησαν τον αρχηγό του Δικεφάλου.

Με τίτλο «Αντρίγια Ζίβκοβιτς: Το αστέρι της Θεσσαλονίκης, στρατιώτης της Σερβίας και θύμα των προπονητικών σχεδίων», το δημοσίευμα στέκεται στην αντίθεση ανάμεσα στην παρουσία του 30χρονου μεσοεπιθετικού στον ΠΑΟΚ και τον ρόλο που είχε για χρόνια με το εθνόσημο.

Η αφορμή δόθηκε από το χατ τρικ του Ζίβκοβιτς απέναντι στην Κηφισιά, σε μια ακόμη εμφάνιση που επιβεβαίωσε την επιδραστικότητά του στο παιχνίδι του Δικεφάλου. Όπως σημειώνεται, ο Σέρβος μετρά επτά γκολ και επτά ασίστ σε 17 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις, αριθμοί που, σύμφωνα με το δημοσίευμα, δεν αποτελούν έκπληξη για όσους παρακολουθούν την πορεία του στην Ελλάδα από το καλοκαίρι του 2020.

Η σύγκριση με την εθνική ομάδα είναι ενδεικτική καθώς σε 293 συμμετοχές με τον ΠΑΟΚ, ο Αντρίγια έχει καταγράψει 73 γκολ και 75 ασίστ, έχοντας συμμετοχή σε γκολ σχεδόν σε κάθε δεύτερο παιχνίδι του με τα ασπρόμαυρα. Αντίθετα, με τη φανέλα της Σερβίας έχει δύο γκολ και 16 ασίστ σε 67 συμμετοχές.

Οι Σέρβοι εντοπίζουν την ευθύνη στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιήθηκε ο ποδοσφαιριστής επί των ημερών του Ντράγκαν Στοΐκοβιτς. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν, ο Ζίβκοβιτς αγωνιζόταν ως δεξιός μπακ-χαφ, αρκετά πιο μακριά από την αντίπαλη περιοχή, έχοντας αυξημένες ανασταλτικές υποχρεώσεις σε σχέση με όσα του ζητούνται στον ΠΑΟΚ.

Το σερβικό Μέσο υπογραμμίζει πως ο ποδοσφαιριστής κατάφερε να ανταποκριθεί και σε αυτόν τον ρόλο, προσφέροντας ασίστ και υπηρετώντας την εθνική ομάδα χωρίς να διαμαρτυρηθεί δημόσια για τις επιλογές των προπονητών του. Τον χαρακτηρίζει, μάλιστα, «στρατιώτη της Σερβίας και θύμα των προπονητικών σχεδίων», αποτυπώνοντας με τον πλέον χαρακτηριστικό τρόπο την κριτική του.

Η αλλαγή σκηνικού ήρθε με τον Βέλικο Παούνοβιτς, ο οποίος έφερε τον Ζίβκοβιτς πιο κοντά στην αντίπαλη περιοχή, δίνοντάς του τη δυνατότητα να αξιοποιήσει περισσότερο τα επιθετικά του χαρακτηριστικά. Κάπως έτσι ήρθε και το δεύτερο γκολ του με το εθνόσημο, με τους Σέρβους να ελπίζουν πως δεν θα επαναληφθεί το λάθος της επιστροφής του σε έναν ρόλο δύο γραμμές πιο πίσω.

Στον ΠΑΟΚ, άλλωστε, ο Αντρίγια έχει βρει εδώ και χρόνια τον χώρο και τις συνθήκες για να παρουσιάζει την καλύτερη εκδοχή του εαυτού του. Είναι ένας από τους βασικούς δημιουργικούς και εκτελεστικούς πυλώνες της ομάδας, με ελευθερία κινήσεων και σταθερή παρουσία κοντά στην αντίπαλη περιοχή. Στην εθνική ομάδα όμως, χρειάστηκε να προσαρμοστεί για χρόνια σε έναν ρόλο που περιόριζε τις επιθετικές του δυνατότητες...