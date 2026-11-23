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Ένταση επικράτησε στην αναμέτρηση της Ουτρέχτης με την Καμπούρ, όταν οπαδοί πέταξαν καπνογόνο κοντά στην εστία του Βασίλη Μπάρκα, προκαλώντας προσωρινή διακοπή. Η νέα ήττα με 3-2 έφερε και εξελίξεις στην τεχνική ηγεσία της ολλανδικής ομάδας

Δύσκολη περίοδο διανύει η Ουτρέχτη, στην οποία αγωνίζονται οι πρώην ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ, Βασίλης Μπάρκας και Νορντίν Άμραμπατ, με τα συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα να έχουν προκαλέσει έντονη δυσαρέσκεια στις τάξεις των φιλάθλων.

Η ολλανδική ομάδα γνώρισε την τρίτη διαδοχική της ήττα, χάνοντας εντός έδρας με 3-2 από την Καμπούρ, σε ένα παιχνίδι που σημαδεύτηκε από περιστατικό στις εξέδρες και την προσωρινή διακοπή της αναμέτρησης.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του αγώνα, οπαδοί της Ουτρέχτης πέταξαν καπνογόνο στον αγωνιστικό χώρο, το οποίο κατέληξε κοντά στην εστία που υπερασπιζόταν ο Έλληνας τερματοφύλακας Βασίλης Μπάρκας.

Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση, με τον διαιτητή να διακόπτει προσωρινά την αναμέτρηση, μέχρι να αποκατασταθούν οι συνθήκες για την ασφαλή συνέχισή της.

Το παιχνίδι τελικά συνεχίστηκε και ολοκληρώθηκε με την Καμπούρ να παίρνει τη νίκη με 3-2, αποτέλεσμα που επιδείνωσε το αρνητικό κλίμα στο εσωτερικό του συλλόγου.

Η τρίτη συνεχόμενη ήττα οδήγησε παράλληλα σε εξελίξεις στον πάγκο της Ουτρέχτης, καθώς το βράδυ της Κυριακής (22/11) έγινε γνωστή η απομάκρυνση του Άντονι Κορέια από την τεχνική ηγεσία.

Ο Ολλανδός προπονητής αποτελεί παρελθόν, με τη διοίκηση να προχωρά σε αλλαγή μετά τα διαδοχικά ανεπιτυχή αποτελέσματα, αναζητώντας πλέον τρόπο να αντιστρέψει την αγωνιστική εικόνα της ομάδας.

Έτσι, η Ουτρέχτη καλείται να διαχειριστεί τόσο την αγωνιστική της κατάσταση όσο και το κλίμα δυσαρέσκειας που έχει διαμορφωθεί, με το περιστατικό κοντά στον Μπάρκα να προστίθεται στα γεγονότα μιας ιδιαίτερα δύσκολης περιόδου.